Plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba se solidariza con periodistas obligados a renunciar por la Seguridad del Estado

La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba expresó este miércoles su solidaridad con los periodistas independiente que se han visto obligados a renunciar a su trabajo debido a presiones de la Seguridad del Estado.

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que ahora mismo se encuentran bajo amenazas y constantes interrogatorios por parte de la policía política”, declaró la plataforma en un hilo de Twitter.

La articulación que se dedica a documentar y denunciar la violencia machista en la Isla precisó que esta “nueva oleada represiva contra periodistas independientes se dirige a personas muy jóvenes, donde predominan las mujeres, las cuales son mayoría en esta profesión en Cuba”.

Además, Yo Sí Te Creo en Cuba enfatiza en “la violencia de género ejercida por parte del Estado cuando en estos procesos de criminalización se usa la condición e identidad de género, así como la orientación sexual”.

La iniciativa recordó que en 2022 periodistas de diferentes medios independientes como elToque, Cubanet y YucaBite han tenido que realizar renuncias públicas, como parte de una ofensiva contra este sector que ha ido en aumento durante los últimos días.

También se ha reportado violencia extrema y privación de libertad contra la prensa independiente en lo que va de años.

“Para la causa contra la violencia de género, la libertad de expresión y de prensa son imprescindibles”, concluye la declaración.

En los últimos días, varios periodistas de elToque han hecho pública su renuncia, luego que el régimen cubano impidiera que seis colaboradores del portal independiente salieran del país rumbo a Argentina para participar en una conferencia.

El lunes, por ejemplo, trascendió que la joven periodista independiente cubana, Meilin Puertas Borrero, decidió renunciar a su trabajo en elToque, debido al acoso de la Seguridad del Estado.

“Hoy, con un nudo en la garganta, hago pública mi renuncia a El Toque, medio donde en los últimos tiempos crecí como periodista y como persona. (…) Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de elToque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi por ende, mi título bajo un colchón”, denunció Puertas Borrero, en un post de Facebook.

Ese mismo día se conoció que la Seguridad del Estado amenazó con iniciar un proceso penal al periodista independiente cubano Vladimir Turró Páez, quien escribe para la plataforma Cubanet.

Turró Páez denunció a Radio Televisión Martí que el domingo último fue interrogado por agentes del órgano represivo del Ministerio del Interior en la isla, quienes lo amenazaron y levantaron un acta de advertencia por el supuesto cargo de instigación a delinquir.

El periodista, quien ha sido detenido en dos ocasiones en las últimas dos semanas, aseguró al citado medio que el régimen pretende abrirle un proceso penal en su contra.

A finales de julio, por su parte, la periodista independiente Cynthia de la Cantera renunció también a ejercer su profesión por amenazas de la Seguridad del Estado, según denunció en redes sociales.

De la Cantera, quien se graduó de Periodismo en 2013 en la Universidad de La Habana y ejercía como reportera de la revista independiente YucaByte, expuso en su perfil de Facebook que su decisión la tuvo que tomar en cuestión de pocos minutos y “bajo amenazas”.

También explicó que “luego de que denunciara públicamente el acoso que la Seguridad del Estado ha mantenido sobre mí y mi pareja en los dos últimos años, he sido citada e interrogada dos veces más”.

Refirió que explícitamente en esos interrogatorios le han exigido garantías de que ella renuncie a su labor como periodista, aunque ella les explicó que no tenía garantías que ofrecer “en un sistema de gobierno donde no se reconoce legalmente mi profesión”.

Apuntó, además, que aunque los agentes de la Seguridad del Estados le han insistido durante los interrogatorios que no la están amenazando, “lo cierto es que todas las decisiones que me he visto obligada a tomar han sido bajo sus amenazas”.