Se recupera adolescente cubano atropellado por un camión en Villa Clara

Un adolescente de Villa Clara se recupera de las lesiones causadas por el impacto de un camión mientras conducía su bicicleta.

Tras ser atropellado por el vehículo, Manuel Alejandro Contino Abreus, de 16 años, fue trasladado por los servicios de urgencias al Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González Cueto”, de Cienfuegos, según informó ese centro en un post de Facebook, aunque no se precisó la fecha del accidente.

Captura de Facebook / HPU Paquito González Cueto

El adolescente no tuvo fracturas a causa del impacto, pero sí sufrió quemaduras por haber caído sobre el asfalto. “Estoy vivo de milagro”, dijo.

En las fotos que acompañan la publicación del hospital se observa la cabeza del joven vendada y laceraciones en el lado derecho de la mandíbula.

Manuel Alejandro se dirigía con su primo a la finca del padre para ayudarlo durante la mañana y cuando se incorporó a la autopista, a apenas 200 metros del sembradío, sintió un estruendo por el impacto de un camión V8 azul, lo último que recuerda el joven antes de desmayarse.

“Una avalancha de médicos me vino encima en cuanto sintieron las sirenas de la ambulancia. Y yo me dije 'ay, dios, estoy muy mal', pero no, no tuve fracturas, solo quemaduras de la carretera”, fueron las palabras del adolescente incluidas en el post.

El joven agradeció a los custodios, estudiantes y residentes que lo acompañaron hasta la llegada de sus padres al hospital y a los médicos por la asistencia brindada.

El accidentado, que permanecía en la sala de quemados porque se raspó “hasta la foto del carnet de identidad”, instó a los choferes a ser más responsables cuando manejan.

Muchos ciudadanos respondieron al relato del caso expresando su agradecimiento al personal de salud y deseándole una pronta recuperación al muchacho.

Captura de Facebook / HPU Paquito González Cueto

Otros felicitaron a los médicos del servicio de guardia de ese día y a los especialistas de la sala de quemados. Una de las trabajadoras del hospital aseguró que por historias como esas valía la pena pertenecer a ese centro.

Los accidentes automovilísticos son unas de las principales causas de muerte en Cuba y también dejan un elevado número de lesionados y hospitalizados en estado grave.

En días pasados, un niño de siete años fue ingresado en terapia intensiva en Holguín tras ser atropellado por un carro de turismo. El conductor se dio a la fuga en el acto.

Una persona falleció el pasado miércoles durante un accidente masivo reportado en las lomas del municipio de Yateras, provincia de Guantánamo. La víctima fue identificada como Erileisis Romero Peña, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños del municipio.

Este miércoles, también se lamentó el deceso de una persona a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes en la carretera de Camagüey a Nuevitas, en el que se vio involucrado un auto de renta turística.