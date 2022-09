Cantante Sory Pérez: "Cuba me entristece; lo que sufren los cubanos de adentro y los de afuera"

En las últimas semanas he leído crónicas inspiradas en las actuaciones por Europa del grupo Compay Segundo acompañado por nuestra entrevistada de hoy, la cantante Sory Pérez, a quien entrevistamos en CiberCuba recién llegada a Miami hace ya siete años.

Pues sí, Julita. Recientemente acabo de regresar de Francia e Italia invitada una vez más por el grupo Compay Segundo, con el cual trabajé en mi última etapa en Cuba y nunca rompimos lazos. Fueron seis conciertos con el repertorio del grupo y música cubana en general.

Sory Pérez junto al Grupo Compay Segundo en París / Facebook Salah Mansouri

De hecho, en 2017 cuando ya vivía aquí en la llamada Ciudad del Sol, me invitaron a un concierto con ellos en tierras lusitanas Además en su última producción discográfica de 2022, Vívelo, que saldrá muy pronto, fui invitada a cantar un tema, "No puedo recordar", cuyo compositor, productor y arreglista es Maikel Dinza.

Sigues siendo tan exitosa como en Cuba.

¿Me preguntas que cómo he logrado el éxito? No lo sé, pero me siento muy exitosa en la vida y no solamente como artista. Soy una persona feliz y eso quizás, hace que todo lo demás venga acompañado. Tengo muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios cada mañana, mi hijo la principal y, por supuesto, mi mamá.

Tengo un “chino” hermoso que cumplió seis años. Ya va para primer grado y es un niño maravilloso, noble y cariñoso, que ama las matemáticas y el piano. De hecho, ya lleva un año tomando clases y la verdad, lo hace muy bien. Tiene mucho genio también y un carácter muy fuerte que me obliga a recordarle que la mamá, soy yo, jajajaja. Estuvo practicando jiu-jitsu y ahora juega golf…sí ¡golf! Él mismo me pidió ese deporte y la verdad, no sé de dónde lo sacó.

¿Se imaginan un campeón olímpico cubano de golf? Sería algo digno de incluirse en la historia de nuestro deporte. Sory, amén de tus giras con el grupo Compay Segundo ¿qué haces a diario?

Te hago un recuento que sé que conoces pero bueno es decirlo porque cuando una es emigrante tiene que hacer de todo. Cuando llegué, al poco tiempo empecé a trabajar en una tienda de Tabacos en la Pequeña Habana, lugar en el que perfeccioné mi comunicación en inglés y a conocer un poquito y aprender a amar el tabaco jajá.

Casi simultáneamente comencé a dar clases de canto hasta hoy y hasta siempre, porque esa faceta de mi vida, que no había explorado antes, me fascina. También fui maestra de música en una escuela católica dos años y hubo un tiempo en que hice Uber (no me da pena decirlo…en Cuba también me gané la vida una vez manejando para una extranjera que solo quería a una mujer de chofer que hablara inglés; me avisaron y acepté). Yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Todo lo contrario.

Hace ya dos años y medio que solo me dedico a ser vocal coach, profesora de canto (no son la misma cosa), cantante activa y mamá de Diego. Y en medio de todo esto, el escenario no me ha abandonado, gracias a Dios.

Desde el primer momento he dado conciertos en lugares nocturnos de Miami, con mi banda y también haciendo coros para diferentes artistas reconocidos internacionalmente como Descemer Bueno y el grupo Bacilos, entre otros.

El 28 de agosto estuve en concierto en Kuba Cabana, precioso lugar aquí en Miami con mi banda que la componen 4 músicos y yo; tocamos un repertorio de música internacional y mía, entre boleros y sones.

Cantante cubana Sory Pérez de concierto en Miami en agosto pasado

¿Eres feliz?

¿Que si soy feliz en mi vida actual? Soy feliz desde que tengo uso de razón. La felicidad es un estado de ánimo y yo no me permito sentirme diferente. Además, te repito, tengo un millón de razones para no dejar de ser feliz jamás.

¿Qué opinas de la situación por la que atraviesa Cuba?

Cuba me entristece; lo que sufren los cubanos de adentro y los de afuera también. No lo dudes. Es muy triste ver esa juventud huyendo, a muchos de ellos no les pasaba por la mente emigrar; se han visto obligados a hacerlo para tener una vida y mejorar a su familia. Y lo peor… ¡sin esperanzas de que nada mejore!

