Madre de niño con cáncer agradece a La Damosky por pedir ayuda para su hijo

La mamá del pequeño César Yanez agradeció a la youtuber cubana Ariagna González, mejor conocida como La Damosky, por visibilizar el caso de su hijo y pedir ayuda para reunir el dinero necesario para su tratamiento de cáncer.

César Yanez, de ocho años, fue diagnosticado con un linfoma. El niño fue intervenido quirúrgicamente dos veces en un mes por una obstrucción intestinal recurrente. En la última operación, le sacaron parte del colon y encontraron pólipos que finalmente confirmaron el cáncer. En agosto, comenzó oficialmente su tratamiento y quimioterapia.

La Damosky se conmovió particularmente con este caso, pues es madre de un niño de la misma edad y asegura que haría cualquier cosa por ayudarlo a vivir si se encontrase en una situación similar.

"Yo no utilizo mi página para postear este tipo de video, pero este niño y su mamá me tocaron el corazón. Yo como madre, y tengo un hijo de esa edad, haría lo que fuera… Necesito que me ayuden para ayudar a este angelito y a su mamá, están pasando una situación difícil", escribió La Damosky en su cuenta de Facebook junto al link de la campaña de recaudación.

La mamá del niño agradeció también a todas las personas que han donado y orado por su hijo: "Dios te bendiga, hijo, hay muchas personas que te apoyan, no estamos solos en esta lucha, dios nos está dando pruebas", escribió en TikTok junto a un video en el que se ve a César acostado en su cama de hospital recibiendo su tratamiento de quimioterapia.

"Yo sé que la quimio es importante, pero cuando te dan los papeles con todos los efectos secundarios, tú te preguntas si estás haciendo lo correcto. Son muchos químicos, muchos efectos secundarios y yo lo veo a él tan flaquito", dijo la madre en un video en TikTok.

"Quería agradecerles a todos por la ayuda que están teniendo con el niño, por las donaciones, ls oraciones. Estoy muy agradecida. Yo no pensé que tantas personas fueran a ayudar, que todavía quedan personas buenas en el mundo", añadió.