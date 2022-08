La Damosky pide ayuda para un niño con cáncer

La youtuber cubana Ariagna González, más conocida como La Damosky, pidió ayuda en sus redes sociales para un niño con cáncer.

La influencer dijo que no suele utilizar su cuenta de Facebook para tales fines, pero que el caso de este niño la conmovió particularmente, por lo que decidió darle visibilidad y aportar su grano de arena.

"Yo no utilizo mi página para postear este tipo de video, pero este niño y su mamá me tocaron el corazón. Yo como madre, y tengo un hijo de esa edad, haría lo que fuera… Necesito que me ayuden para ayudar a este angelito y a su mamá, están pasando una situación difícil y necesito ayuda para ayudarlo", escribió La Damosky junto al link de la campaña de recaudación.

El pequeño César Yanez, el niño para el que La Damosky está pidiendo ayuda, tiene ocho años y fue diagnosticado con un linfoma.

El niño fue intervenido quirúrgicamente dos veces en un mes por una obstrucción intestinal recurrente. En la última operación, le sacaron parte del colon y encontraron pólipos que finalmente confirmaron el cáncer.

En agosto, César comenzó oficialmente su tratamiento y quimioterapia.