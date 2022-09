Doctora cubana anuncia que no irá a trabajar cuando le quiten la luz la noche anterior

Una doctora cubana anunció que cada vez que le quiten la corriente en su casa durante toda la noche, al día siguiente no irá a trabajar ni sus hijos tampoco irán a la escuela, sin importar las consecuencias.

Martha López, residente en Sagua la Grande, Villa Clara, adoptó su decisión el miércoles pasado, tras sufrir un apagón la noche anterior.

"Hoy yo no trabajo, y no es feriado, no es mi cumpleaños, ni siquiera estoy de vacaciones (...) Pero realmente no doy más, ya que cansé. Mi pueblo de Sagua la Grande sin luz ayer prácticamente todo el día, vino a las 3:00 am y se volvió a ir a las 6:00 am, solo tres horas para poder dormir", dijo en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Martha López

"Hoy quemé mi carné del partido, total, ni sé para qué tenía esa mierda yo ahí guardada. Esta no es la revolución de mis abuelos, ni mis padres, este ya no es el país donde yo nací. Cuba ya no es nada, se convirtió en una isla sin sueños, sin esperanzas, sin luz, sin comida, sin dinero, sin medicinas. ", dijo.

Martha dijo que dedicaría el día a hacer colas.

"Amo mi profesión, pero sin descansar no puedo; sin darle comida a mis hijos no puedo, con mis manos solas, sin insumos médicos, no puedo curar a nadie", denunció.

La doctora afirmó que está cansada de mentir, y que en Cuba le han robado su juventud, sus sueños y sus ganas de vivir.

"Soy otro fantasma que vive por vivir, que no se puede ir del país porque no tiene dinero. Yo sola no podré cambiar las cosas, pero tampoco voy a ser nunca más parte de este circo. Cada vez que se vaya la luz toda la noche entera, esta cubana que está aquí no trabajará y mis hijos tampoco van a la escuela, y que pase lo que tenga que pasar. No tenía comida y me comí al miedo", concluyó.

Esta semana el doctor cubano Alexander Jesús Figueredo, quien lleva poco más de un mes en Estados Unidos, aseguró que el régimen trata a los médicos como esclavos, "pobre y dependiente de tu mísero salario para que tengas que correr a una misión médica", señaló.

"El rostro de la libertad es cuando no importa lo que eres de profesión, es cuando puedes con el sudor del trabajo llevar a la mesa un plato de comida y vivir como un ser humano", dijo en su muro de Facebook.

Por otra parte, un joven galeno de Holguín renunció a ejercer su profesión en Cuba, y dijo que entre los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión está el de saberse "regulado".

"¿Qué propiedad tú tienes sobre mí? ¿Qué te hace asumir un ego así?", expresó Vladimir (Vlady) García Alemán en unos versos dedicados al gobierno.