Gloria Estefan felicita a los dos hombres de su vida en un día especial

Este 2 de septiembre es un día muy especial para la familia Estefan. Gloria y Emilio están celebrando el aniversario 44 de su matrimonio y el cumpleaños de su hijo mayor, Nayib.

La cantante y actriz cubana no dejó pasar la oportunidad para felicitar a los dos hombres de su vida a través de las redes sociales.

“¡Mis hombres! Uno, Emilio Estefan, se hizo mi esposo en este día hace 44 años para bendecir mi vida con amor, apoyo, motivación y felicidad”, escribió Gloria Estefan en su perfil de Instagram.

“El segundo, Nayib Emil Estefan, llegó como un regalo en nuestro segundo aniversario a las 8:55 p.m. en una noche tormentosa de Miami para hacerme una madre bendecida por siempre de poder compartir mi vida con un ser dulce, cariñoso, pícaro que está siempre evolucionando y a quien quiero con todo mi corazón”, compartió Gloria junto a las fotos de ambos.

“¡Feliz cumpleaños, mi monito! ¡Que este nuevo año de vida te colme de buena salud, aventura, sabiduría y amor!”, deseó a su hijo.

Por su parte, un “¡feliz aniversario, mi morito!” dedicó a su compañero por más de cuatro décadas, no sin antes recalcar: “Te quiero más de lo que pudiera explicar con palabras y estaré contigo, como prometí, por siempre”.

Nayib, quien ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la actuación y la música, cumple este 2 de septiembre 42 años.

El primogénito de los Estefan está casado con la venezolana Lara Coppola desde 2010 y tienen un hijo, Sasha, que heredó el talento de sus abuelos y además es su consentido.

Cada septiembre viene acompañado de muchas celebraciones para esta familia, pues el primer día del mes Gloria cumple años.

Junto al mar, rodeada de sus seres queridos, entre ellos su nieto, Lili Estefan y su hija Emily, y escuchando un feliz cumpleaños en sus voces, disfrutó este año de su 65 aniversario de vida.

Además de la hermosa felicitación que recibió de su esposo, otra sorpresa para Gloria fue el lanzamiento de su propia Barbie creada por la compañía estadounidense de juguetes Martell, basada en uno de sus looks favoritos, el que llevara en el videoclip de la canción "Get on Your Feet".

A solo un día de la salida a la venta, la muñeca ya está agotada. “¡Muchas gracias a todos los que compraron mi Barbie! ¡Siento el amor! Vendido en solo un día”, escribió en Instagram la cantante.

