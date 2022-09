Actriz estadounidense Jane Fonda anuncia que tiene cáncer

Jane Fonda Foto © Instagram de la artista

La reconocida actriz estadounidense Jane Fonda, de 84 años, anunció este viernes que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia desde hace unos meses.

"Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he empezado el tratamiento de quimioterapia", escribió en un comunicado en su cuenta de Instagram.

La protagonista de Grace and Frankie dijo que se siente "muy afortunada" porque su cáncer es "muy tratable" y el 80% de la gente sobrevive.

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que tiene para mí. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar la comunidad de uno para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades", destacó la actriz.

Fonda también se definió como "afortunada" por tener "un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos", y lamentó que no sea el caso de tantas familias que pasan por lo mismo.

"Me doy cuenta, y es doloroso, que soy un privilegiado en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien", señaló.

En 2010, a Jane Fonda le extirparon un pequeño tumor del pecho durante una revisión rutinaria, y en enero de 2018 le extirparon un tumor canceroso del labio.

Jane Fonda, ganadora de dos Premios Oscar, tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión. Es también activista política y entre las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en una gurú del fitness con "Jane Fonda’s Workout", una serie de discos, libros y videos de ejercicios aeróbicos.

