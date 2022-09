Buque con diesel proveniente de Rusia se desvía hacia Cuba desde Colombia

Un buque que transportaba 300,000 barriles de diésel provenientes de Rusia se desvió hacia Cuba este viernes, tras fondear durante varias horas en aguas colombianas.

Datos de seguimiento de barcos consultados por Reuters permitieron comprobar que el tanquero Transsib Bridge, con bandera de Liberia, cargó en el puerto ruso de Nakhodka, en el extremo oriente del país, y entró en el fondeadero de Cartagena, donde no descargó, aunque la agencia de noticias no pudo confirmar si transfirió o no una parte de su carga a otro buque.

La embarcación había declarado a su paso por el Canal de Panamá que sería esa ciudad colombiana su destino final, aunque luego rectificó el curso y listó al puerto de Matanzas, en Cuba como punto para el cierre de su trayectoria en la región.

De acuerdo con la fuente, el cambio en el recorrido puede deberse al aumento de las importaciones de petróleo y otros derivados de la isla a países como Venezuela y Rusia “para cubrir un déficit de combustible agravado por un incendio mortal en su principal terminal petrolera el mes pasado”.

En la decisión de modificar el final del viaje pueden haber influido también las sanciones que Occidente ha impuesto al país euroasiático como represalia por la invasión a Ucrania, aunque el recién electo presidente colombiano Gustavo Petro anunció cambios en reformas en la industria petrolera, que pudieran significar un acercamiento a Rusia y un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.

El Ministerio de Energía del país dijo que no había restricciones sobre el origen de los cargamentos que llegan al país. Aunque la empresa estatal Ecopetrol, el mayor importador de combustible de Colombia, dijo que por el momento tenía prohibidos los cargamentos de petróleo de origen ruso.

Según Reuters el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue contactado para indagar en el propósito del buque con diesel proveniente de Rusia, sin que hasta el momento sus funcionarios hayan decidido comentar al respecto.

El navío en cuestión ha sido gestionado por Sun Ship Management desde abril, antes llamada SCF Management Services, una unidad de la empresa rusa Sovcomflot, que está sometida a sanciones estadounidenses, británicas y canadienses y que ha perdido el seguro de las empresas occidentales para su flota.

El terrible incendio que a inicios de agosto afectó a la Base de Supertanqueros de Matanzas implicó que el gobierno recurriera a la transferencia de barco a barco y el almacenamiento flotante de petróleo.

Más de tres millones de barriles de crudo y combustible venezolano, petróleo ruso, diesel europeo y gas licuado de petróleo proveniente de República Dominicana y Trinidad y Tobago llegaron a la isla en las últimas semanas de agosto, de acuerdo con un reporte de la propia agencia Reuters.

Durante los días del siniestro un supertanquero con combustible de Rusia cambió de rumbo y en vez de anclar en el puerto de Matanzas se dirigió al de Antilla, en la provincia de Holguín, una instalación más pequeña, pero con capacidad de almacenamiento para el crudo transportado.