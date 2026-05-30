De vitrina energética a territorio con 18 horas de apagón: Isla de la Juventud entra en la misma oscuridad que el resto de Cuba

Isla de la Juventud era quizás el mejor territorio del país en cuanto a generación eléctrica

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La Isla de la Juventud, considerada hasta hace poco el territorio con mejor desempeño eléctrico de Cuba, opera hoy con apenas seis horas de electricidad al día, reconoció el director general de la Unión Eléctrica (UNE), Rubén Campos Olmo, el miércoles en el oficialista programa televisivo Mesa Redonda.

El deterioro ha sido progresivo y documentado. En junio de 2025, la empresa eléctrica local comenzó a aplicar apagones programados de cinco horas, rompiendo con la reputación histórica del territorio como referente de estabilidad en el país.

En febrero, la situación empeoró. La Empresa Eléctrica local anunció la extensión de los apagones a ciclos de cuatro horas cíclicos por falta de combustible, con la advertencia de que "todos los circuitos se incrementarán en una hora adicional".

El 11 de marzo, el locutor Ramón Leyva Morales, conocido como Carapachibey Piñero, denunció en video la magnitud real de los cortes.

"Aquí en la Isla de la Juventud, 18 horas de apagones diariamente, hace ya cuatro semanas".

Ese mismo mes, la empresa eléctrica del territorio habilitó cuatro tomacorrientes en parques solares para que los vecinos pudieran cargar sus dispositivos electrónicos, una medida que ilustra la precariedad a la que ha llegado la situación.

Campos Olmo reconoció en la Mesa Redonda que la Isla de la Juventud era "quizás el mejor territorio del país en la generación eléctrica" antes de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el 29 de enero y el 1 de mayo, respectivamente, que prohíben la entrada de combustible y lubricantes a Cuba.

"Cuando esta situación se nos da, la Isla pasó a un régimen de generación de aproximadamente unas seis horas diarias de las 24 horas", confirmó el ingeniero, quien calificó de "demoledor" el impacto de esas medidas sobre el sector eléctrico de este país caribeño.

A nivel nacional, las órdenes ejecutivas dejaron sin respaldo de combustible una capacidad equivalente a 1,300-1,400 MW, más del 50 % de lo que Cuba puede generar de noche, según el propio directivo.

Una donación rusa de 100,000 toneladas de crudo llegada a principios de abril permitió una mejora temporal. A partir del 17 de abril comenzó a usarse la generación distribuida y "los niveles de afectación bajaron sensiblemente", explicó Campos Olmo. Sin embargo, esa mejoría duró poco más de dos semanas.

"Ya desde hace varios días estamos solamente otra vez como estábamos antes de la llegada de ese combustible adicional", admitió el director de la UNE.

La crisis también ha generado una ola de robos de aceite dieléctrico. En días recientes se celebró uno de los juicios ejemplarizantes impulsados por el régimen, y en el cual un operario eléctrico en la Isla de la Juventud fue condenado a ocho años de prisión por robar 60 litros del lubricante que emplean los transformadores, tipificado como sabotaje bajo el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular.

Campos cerró su intervención con una frase que resume la posición oficial: "La causa principal de esas afectaciones es no poder contar con el combustible para esas capacidades que tenemos disponibles", eludiendo así 67 años de gestión deficiente del sistema energético cubano como factor estructural de la crisis.