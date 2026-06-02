CUPET presume de refinar crudo cubano en plena crisis con el combustible

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) anunció este martes la refinación de crudo 100% nacional en la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, presentándolo como un avance de «soberanía energética» en medio de la peor crisis de combustible que atraviesa la isla en décadas.

Según los directivos de CUPET entrevistados por Canal Caribe, la iniciativa nació de la urgencia: Cuba no dispone de crudo importado para producir la nafta solvente reductora de viscosidad que necesita para inyectar en los pozos del yacimiento de Varadero -que aporta cerca del 70% de la producción nacional- y mantener el flujo de petróleo hacia las termoeléctricas.

El problema técnico que motivó el proyecto

Un directivo de CUPET lo explicó sin rodeos: «La fuente para generar la nafta sorbente reductora de viscosidad que hoy se necesita para poder inyectar en los pozos, en los yacimientos de Varadero, tenemos que producirla y no tenemos crudo importado. Y es por eso que CUPET se dio la tarea de comenzar un análisis en todas sus instalaciones y ver desde el punto de vista tecnológico cómo procesar el crudo cubano».

El crudo cubano es predominantemente pesado y muy viscoso, con un coeficiente de recobro de apenas entre 5% y 7% del petróleo contenido en el subsuelo.

¿Qué se obtuvo en la refinería Hermanos Díaz?

La segunda corrida de pruebas procesó alrededor de 20,000 toneladas de crudo cubano.

Los productos obtenidos incluyen solvente (nafta), un corte de queroseno denominado kero 10 y un corte de fuel oil con fondo atmosférico.

El solvente se destinará directamente a la producción petrolera.

«De la refinación de este crudo sale básicamente un componente que es solvente, que lo vamos a utilizar en la producción de petróleo, que es la que nos garantiza a nosotros el día a día producir el petróleo para poder llevarlo a las termoeléctricas para la generación térmica», explicó un directivo.

El fuel oil está siendo evaluado en la industria del níquel y en las termoeléctricas de la provincia de Santiago de Cuba.

«Aunque a pesar de eso que es una fase primaria, son resultados bastante alentadores», reconoció uno de los especialistas.

Para este proyecto, CUPET utiliza el crudo del occidente cubano, de menor viscosidad: «Nos permite trasegarlo sin tener que inyectar precisamente la nafta sorbente reductora de viscosidad».

No es el primero, pero sí el más urgente

«Desde el 2010 existen experiencias en Cuba en la refinación del crudo cubano que se han llevado en la refinería de Cabaiguán en el centro del país. Nos fuimos a Santiago porque es una refinería de mayor capacidad», señaló un directivo de CUPET.

La refinería Sergio Soto de Cabaiguán amplió su capacidad de 400 a 600 toneladas diarias en 2026, con proyección de llegar a 1,000.

Paralelamente, CUPET trabaja en un proceso de «termoconversión» que eliminaría el uso de naftas reductoras de viscosidad, aunque aún está en fase piloto en la propia refinería Hermanos Díaz.

El contexto: Una crisis sin precedentes recientes

El anuncio llega en un momento de colapso energético que el propio régimen ha tenido que reconocer públicamente.

Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo desde noviembre de 2025; Rusia hizo su último envío en octubre de 2025; y México suspendió sus suministros en enero de 2026.

Entre diciembre de 2025 y fines de abril de 2026, Cuba solo recibió un barco de combustible, cuando el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que el país necesita ocho mensuales.

El 16 de abril, Miguel Díaz-Canel admitió que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», y el 13 de mayo calificó la situación del Sistema Electroenergético Nacional como «particularmente tensa», señalando que Cuba dejó de generar 1,100 MW por falta de combustible.

Cuba produce internamente entre 30,500 y 40,000 barriles diarios de petróleo, pero consume entre 90,000 y 110,000, una brecha que históricamente dependía de importaciones que hoy han desaparecido casi por completo, y que ninguna refinación de crudo propio, por alentadora que sea en fase piloto, puede cerrar a corto plazo.