Denuncian impunidad de Fernando Bécquer pese a acusaciones de abusos sexuales

La joven feminista cubana, Kiana Anandra Pérez, denunció la impunidad del trovador y presunto abusador sexual, Fernando Bécquer, pese a las acusaciones interpuestas contra él ante la policía y las denuncias que hicieron públicas en medios independientes varias de sus víctimas.

El caso del trovador está en manos de la justicia, dijo en mayo el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alons Grau, tras ser abordado por una de las víctimas de Bécquer, la colombiana Paula Andrea Ramírez, quien le entregó una carta abierta en el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Captura de pantalla Facebook / Kiana Anandra

Sin embargo, a pesar de estar bajo proceso de investigación por varias denuncias de abusos contra mujeres, el trovador sigue contando con la aquiescencia de espacios institucionales y privados que le abren sus puertas para que interprete sus canciones.

“Le siguen dando espacios a este señor y él, vanagloriándose de su absoluta impunidad, me envía capturas a mi privado cuando hasta ayer me tenía bloqueada. Si eso no es acoso, no sé qué cosa sea”, denunció Pérez este domingo en una publicación de Facebook en la que compartió capturas de pantalla de las redes sociales de Bécquer, enviadas por el trovador a la activista para burlarse del empeño de las feministas para que se haga justicia.

No es la primera vez que el músico la emprende contra activistas cubanas que le señalan como presunto acosador y abusador de mujeres. A finales de mayo, la plataforma cubana Yosítecreo en Cuba, usuarios de las redes y activistas denunciaron las amenazas del trovador contra sus víctimas y quienes se solidarizan con ellas.

“Fernando Bécquer continúa amenazando tanto a las mujeres que lo denunciaron como a las activistas que las acompañan, a pesar de que está en investigación”, denunció la plataforma cubana de apoyo y acompañamiento a personas en situación de violencia machista.

A la espera de la correspondiente “respuesta institucional”, se preguntó Pérez “¿cuántas mujeres o cuerpos feminizados tendrán que ser violentados por Fernando Bécquer para que el Gobierno considere pertinente apresarlo, condenarlo, reparar a sus víctimas y acabar de poner en marcha la aprobación y puesta en marcha de una ley integral contra la violencia de género?”.

“¿Qué han hecho a casi un año de lo ocurrido?”, cuestionó la joven feminista, recordando a las autoridades cubanas que “un Estado que no ve los abusos es un Estado cómplice”. Además, aprovechó para señalar al restaurante y sala de espectáculos CocoBlue And La ZorraPelua como un sitio que “ha dejado de ser un espacio seguro”.

Pérez ha desplegado una notable actividad en torno al caso de Bécquer. Estuvo entre las activistas que cuestionaron al entorno cercano del trovador, poniendo el foco en el silencio cómplice de muchos amigos y trovadores que conocían de sus presuntas prácticas depredatorias. Entre ellos, Pérez tuvo una polémica abierta con el músico Mauricio Figueiral.

Tras preguntarle el porqué de su silencio y actitud cómplice ante el comportamiento abusivo de Bécquer, Pérez reprodujo la conversación en una publicación en Facebook, autorizada por el propio Figueiral. En el post, la joven comentó que “culpar a las fuentes, diciendo que podían haberse evitado tantas víctimas si hace 15 años se hubiera denunciado, me parece una justificación al agresor”.

También la actriz y activista Kiriam Gutiérrez denunció al trovador desde su perfil de Facebook por sus ataques contra la activista y periodista independiente Marta María Ramírez.

“Yo, Kiriam Gutiérrez Pérez, denuncio públicamente a Fernando Bécquer, cantautor cubano que está en proceso legal por siete denuncias hechas por mujeres, por acoso y violación. Este señor impunemente sigue acosando y amenazando a mujeres activistas que han alzado sus voces, en este caso a Marta María Ramírez”, apuntó.

Asimismo, cuestionó a la justicia cubana y a las instituciones responsables de acompañar y proteger a mujeres violentadas, acosadas y amenazadas.

“En el nuevo Código Penal no se tipificó el feminicidio, como tampoco una ley integral de violencia de género. Las mujeres y las niñas cubanas necesitan protección contra el acoso, amenazas, violencia en todos sus niveles y modos, también las que ocurren desde el ciberespacio”, añadió.

Este domingo, tras la denuncia de la joven feminista acosada por Bécquer, la escritora Elaine Vilar Madruga reaccionó a sus palabras y demandó que se haga justicia cuanto antes y se conozca la verdad sobre los presuntos delitos sexuales cometidos por el trovador que sigue actuando como si no pasara nada.

Captura de pantalla Facebook / Elaine Vilar Madruga

“Las víctimas de Bécquer seguimos esperando justicia mientras algunos le permiten subir a escenarios, en nombre de la ‘solidaridad’, la ‘amistad, la ‘duda’ o cualquier criterio moldeable según el chapapote individual de cada conciencia. Algunos, entretanto, seguimos creyendo en la justicia, por dilatada que sea. En la justicia humana y en la divina. Y en la Verdad, que lleva mayúsculas”, remachó.