Denuncian amenazas de Fernando Bécquer a mujeres en redes sociales

Fernando Bécquer. Foto © Facebook/Elbecquer Decuba

La plataforma cubana Yosítecreo en Cuba, usuarios de las redes y activistas denuncian las amenazas del trovador Fernando Bécquer contra mujeres que lo demandan por violentarlas sexualmente y a las que las acompañan desde que se hicieron públicos los abusos cometidos por el artista a decenas de mujeres desde hace más de 20 años.

“Fernando Bécquer continúa amenazando tanto a las mujeres que lo denunciaron como a las activistas que las acompañan, a pesar de que está en investigación”, denuncia este lunes en Facebook la plataforma cubana de apoyo y acompañamiento a personas en situación de violencia machista.

También la actriz y activista Kiriam Gutiérrez Pérez imputa al trovador desde su perfil de Facebook por sus ataques contra la activista y periodista independiente Marta María Ramírez.

Captura Facebook/Elbecquer Decuba

“Yo, Kiriam Gutiérrez Pérez, denuncio públicamente a Fernando Bécquer, cantautor cubano que está en proceso legal por siete denuncias hechas por mujeres, por acoso y violación. Este señor impunemente sigue acosando y amenazando a mujeres activistas que han alzado sus voces, en este caso a Marta María Ramírez”, apunta Gutiérrez Pérez este lunes en su red social.

Asimismo, cuestiona a la justicia cubana y a las instituciones responsables de acompañar y proteger a mujeres violentadas, acosadas y amenazadas.

“En el nuevo Código Penal no se tipificó el feminicidio, como tampoco una ley integral de violencia de género. Las mujeres y las niñas cubanas necesitan protección contra el acoso, amenazas, violencia en todos sus niveles y modos, también las que ocurren desde el ciberespacio”, apuntó, además.

Captura Facebook/Kiriam Gutiérrez Pérez

La reacción de la activista, de usuarios y de la citada plataforma se derivó esta vez por una publicación hecha este lunes por el trovador en su red social en la que refiere que “Marta María Ramírez es similar al Covid, parienta del ómicron y peor que el VIH, mala como el sarampión, floja como la papera, una triste mercenaria, la vergüenza de un poema. Feminista feminazi. Que divide a los ilusos, mercachifle del veneno, traficante del abuso, rata de laboratorio y a veces de alcantarilla, vendedora del agobio, censura de la cosquilla, salvavidas que no flota, periodista que no brilla”.

A esta publicación también respondió el usuario que se identifica en Facebook como Aguilar Yosvanys, quien en uno de los comentarios de la publicación del trovador le dice que “Marta María Ramírez es una mujer valiente, amiga, madre ejemplar, una mujer que no necesita que un misógino como tú, un educado en la doctrina del machismo de corral le ofenda de esa forma”.

Además, le comenta a Bécquer que “mercenario eres tú que atacas por ideología tratando de desligarte de tu delito, revolcándote en ese sistema al que le sirves de mercenario, que te permite de esa forma tan miserable atacar a las mujeres, no se puede ser más cobarde y más miserable”.

Captura Facebook/YosíTeCreo en Cuba

“Pero estás jodido, las leyes cubanas, incluso esas que son avaladas en esa Constitución no votada por nadie (todas) condenan a los que como tú cometen ese tipo de delito. Metete con un varoncito, pero en la calle, no con mujeres, acodándolas en las redes y vertiendo todo el odio que sientes por ellas, invocando a los dos o tres que te puedan seguir a continuar ese tipo de ataque. Martaa es una Cubana de verdad, digna, honesta, mujer y defensora de los derechos de cada individuo, tú eres un miserable, que te vales de tu trabajo para estar tocando a quienes no tienes que tocar, infeliz!”, concluye el comentario de Aguilar Yosvanys.

Por su parte, la también integrante de la plataforma Yosítecreo en Cuba, denuncia en su perfil de Facebook las amenazas del trovador contra ella y las mujeres que lo denuncian.

“Este post está siendo actualizado hasta que el violento quiera. Nuevas amenazas de Elbecquer Decuba para quienes acompañamos a sus denunciantes. Lo ha hecho con ellas, con sus denunciantes, en público y en privado. Este hombre está bajo un proceso judicial tras, al menos, siete denuncias de mujeres ante la justicia cubana y una treintena en medios de comunicación independientes. #YoSíLesCreo. Si hubiera dudado, cada acción amenazante, desestimuladora de la justicia, de este hombre me confirma. Y él insiste y más se supera en su misoginia”, apunta Ramírez en su publicación.

A principios de este mes trascendió que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, aseguró a la colombiana Paula Andrea Ramírez, una de las víctimas del trovador Fernando Bécquer, que el caso por abuso sexual a decenas de mujeres está en manos de la justicia.

La mujer entregó una carta abierta al funcionario cubano el pasado 30 de abril, en el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires que estaba dedicada a La Habana, y en ella al menos 250 firmas acompañan un pedido de justicia para más de una veintena de mujeres abusadas y violentadas por el cantante durante más de 20 años en Cuba y distintos países de Latinoamérica.

Captura Facebo/Marta María Ramírez

"El ministro me dijo que el caso de Fernando Bécquer está en la Justicia de Cuba, que si se llega a comprobar que es cierto lo que decimos nosotras, va a caer todo el peso de la ley sobre él y que nosotras, sus víctimas (o sobrevivientes) vamos a quedar conformes", expresó en Facebook.

El 8 de diciembre de 2021 el medio independiente El Estornudo publicó las primeras denuncias de abuso sexual contra Bécquer, tras difundir el testimonio de cinco mujeres que le contaron al periodista Mario Luis Reyes cómo el músico las manipuló siendo ellas estudiantes universitarias para abusar sexualmente de ellas, mediante la religión yoruba que profesa.

En marzo último, además, salieron a la luz otros 16 testimonios de mujeres violentadas por el artista, quien se ha escudado hasta el momento en su proximidad ideológica con el régimen castrista y en otras figuras de la trova como Ray Fernández y Raúl Torres, defensores de su supuesta inocencia.

Durante los primeros días de abril, envalentonado por su impunidad, Bécquer publicó en sus redes sociales la letra de una canción en la que destacó que: “una mujer quiso que mi vida fuese un infierno”, en clara referencia a las denuncias de acoso sexual que pesan en su contra.

También durante la última semana de abril, salió en defensa del músico José Luis Cortés, que en 2019 fue acusado públicamente por la cantante Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, de haberla sometido a maltratos físicos y psicológicos. El cantautor se burló de las integrantes de Yo Sí Te Creo en Cuba, quienes lamentaron que El Tosco haya muerto sin responder a las imputaciones de La Diosa.