Llega a Estados Unidos el cineasta cubano Lester Hamlet

El cineasta cubano Lester Hamlet Veira Rodríguez llegó a Estados Unidos este fin de semana, tras haber denunciado hace algunos días que había sido desterrado por el gobierno de Cuba.

"Septiembre, 2022. ¡La amistad y la lealtad, por sobre todas las cosas!", dijo el cineasta en sus redes sociales, donde compartió un breve vídeo en que se ve el momento de su llegada a Estados Unidos.

Las imágenes muestran a Lester Hamlet visiblemente emocionado al ser recibido por un amigo en un aeropuerto estadounidense. Acompañó la corta grabación con el tema musical It's a Beautiful Day, del cantante canadiense Michael Bublé.

A finales de agosto el cineasta denunció que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) lo había sancionado a cinco años sin poder ingresar al país.

“Destierro de la ínsula. Antier por la mañana recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la isla en tiempo -un tiempo determinado por ellos- se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años”, dijo en Facebook.

A su mensaje reaccionó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, quien desmintió al ICAIC y alegó que es un derecho constitucional del cineasta regresar a la isla.

"Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error", escribió Alonso en Twitter.

También el ICAIC se retractó de su declaración inicial, desmintió a Lester, pero reconoció que hablaron sobre su estancia en México.

"Es cierto que el área de protocolo del ICAIC lo contactó, pero no exactamente por su tiempo de viaje, sino porque viajó con pasaporte oficial", explicó Tania Delgado, vicepresidenta de esa institución a la revista Cubacine.

Al conocer la exigencia del gobierno cubano el cineasta declaró en sus redes sociales que la sociedad cubana está "quebrada" y en camino hacia la mediocridad más absoluta.

"Qué triste no poder ser testigo directo de su inminente fin. Hubiera querido verlo, experimentar junto a mis coterráneos la alegría de saberse libres. Nada puedo hacer. Me tocará también a mí estar lejos, con una libertad adelantada que enamora y seduce", escribió en ese momento.