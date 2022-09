Solicitan ayuda para cubano hospitalizado en Moscú

Kremlin (Imagen de referencia) Foto © Creative Commons

La moderadora del grupo en Facebook Cubanos en Moscú hizo público un pedido de ayuda para un ciudadano de la isla que está hospitalizado en la capital de Rusia.

“Tenemos un ciudadano cubano hospitalizado hace más de tres meses en el hospital de enfermedades infecciosas No. 11, Rabuhina. Él se llama Leodimar Almanza. Estuvo muy grave con peligro para la vida y se ha ido mejorando paulatinamente. El hospital se comunicó con nosotros para informarnos que no puede satisfacer las necesidades de alimentación que en estos momentos necesita y la familia en Cuba dice que no tienen recursos para ayudarlo”, refiere la publicación de Madaysi Gutiérrez en el citado grupo de la red social, quien refiere residir en ese país desde hace varios años.

También apunta que en la embajada de Cuba en Moscú “estamos recogiendo alimentos para llevarlos al hospital. Solamente podríamos llevar latas de carne, jugo, galletas/pan. Cosas que no necesiten refrigeración. En caso de poder cooperar por favor, llevar los alimentos al Consulado de 09:00-13:00 y de 14:00-16:00”.

Captura Facebook/Madaysi Gutiérrez

En un comentario del grupo la moderadora añade que “todos aquellos que quieran y puedan ayudar, pueden pasar por el Consulado antes del jueves, ya que el cónsul irá a visitarlo el jueves”.

Asimismo, comenta que el hospital donde se encuentra el ciudadano cubano está en las afueras de Moscú, que contactar con el enfermo “va a ser imposible, ya que es un hospital infeccioso y aquí en Rusia a los hospitales normales no dejan entrar por lo de la Covid, imagínense ese”.

En los comentarios un usuario apunta que “por primera vez veo al consulado intervenir por un cubano. Pensé que nada le incumbía, pese a los tantos hechos que se publican cada día relacionado con los cubanos ahí”.

“Primera vez que veo una publicación de un consulado cubano a favor de uno de sus ciudadanos, porque la verdad solo están para sacar dinero y nunca ayudan a sus ciudadanos, espero esto sea cierto y ayuden, aunque también con toda el dinero que recogen no creo se les haga difícil poder llevar un poco de comida”, argumenta otro internauta.

En marzo de este año, cubanos varados en Rusia, tras el cierre del espacio aéreo por la invasión a Ucrania, denunciaron en redes sociales y medios de prensa independientes que se sentían abandonados y estaban atravesando por un duro momento sin comida, trabajo, ni dinero, en medio de guerra de Putin.

Varios de ellos compartieron, además, su testimonio con CiberCuba e indicaron que estaban viviendo días muy difíciles, sin que las autoridades de la isla den una respuesta clara sobre cuál será el proceder para solucionar los diferentes casos.

"No hay trabajo aquí. Necesitamos una respuesta o solución", denunció una mujer que confesó sentirse inquieta. "Formo parte de un gran grupo de cubanos que nos encontramos varados en Rusia por la restricción de vuelos Cuba. Estamos desesperados, la Embajada cubana no tiene respuesta para los que estamos acá, que no podemos trabajar y que debido al cierre de vuelos estamos ilegal. La policía nos meterá presos si pasamos de los 90 días", expuso en esa ocasión.

"No sabemos qué hacer, no tenemos dinero, ni comida, pasamos frío y además no podemos trabajar para subsistir hasta que se resuelva el conflicto bélico. Solo nos dicen que Cuba no tiene aviones que hagan estos viajes largos. ¿Cuba no puede rentar unos aviones y poner unos vuelos humanitarios para sacarnos de este país?", se preguntó la mujer.