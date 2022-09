Presentaron en Madrid novela de Leonardo Padura "Personas decentes"

Foto © Fronteiras do Pensamento vía Wikimedia Commons

La última novela del escritor cubano Leonardo Padura "Personas decentes", fue presentada recientemente en Madrid, donde el autor también dialogó sobre la decencia, la intensa conexión emocional entre la isla caribeña y Estados Unidos y sobre cómo la huella cultural rusa no fue tan profunda.

En una entrevista concedida a la periodista Berna González Harbour de El País Padura explicó que en esta última creación suya encontraremos a su famoso personaje Mario Conde resolviendo viejos y nuevos crímenes en medio de la apertura que vivió Cuba tras la visita de Barack Obama, el concierto de los Rollings Stones y hasta un desfile de modas de Chanel.

A la pregunta de si “¿Esta es su novela más policial, más canónica?”, el autor cubano respondió que sí, que “es la más policial porque es la que más muertos tiene. Yo suelo poner un muerto por novela y aquí tengo cinco o seis. Hay dos investigaciones. Por eso creo que es la más profundamente habanera y la más policial”.

El también autor de “La novela de mi vida” reflexionó sobre la realidad que vive el pueblo cubano, sus carencias materiales y espirituales y sobre como en el país se ha ido diluyendo la ilusión que llegó precisamente con el deshielo de las relaciones con Estados Unidos durante el segundo mandato de Obama.

“La falta de perspectivas, la ausencia de posibilidades y la necesidad urgente de reformas profundas que se han negado durante demasiados años y que ha dejado heridas tapadas con tiritas. ‘Cuba sigue sangrando, sangrando y ese sangrado ha provocado este desangramiento‘, asegura. La cosecha de azúcar es la menor en un siglo. La inflación es brutal”, apunta al respecto González Harbour a partir de la descripción que le ofrece Padura.

“Los jóvenes están buscando un sueño que en Cuba no ven. En Cuba no tienen futuro y se van”, agregó el escritor que consideró que en la isla poco a poco se ha perdido hasta la decencia. “En la realidad cubana es muy difícil ser un decente absoluto porque de alguna manera tienes que participar en actividades que son oficialmente ilegales para sobrevivir. Tienes que comprar cosas en el mercado negro, resolver determinadas gestiones poniendo un billete debajo de un papel... y eso no quita que tengas un comportamiento ético. El personaje de Mario Conde siempre ha sido un hombre decente, yo necesitaba la decencia del personaje para que cuando él juzgara a los indecentes llevara un blindaje, una protección desde su propia capacidad para juzgar”, apuntó en ese sentido.

La novela en cuestión se desarrolla en dos momentos históricos diferentes conectados por el hilo de varios crímenes. Una de las historias se desarrolla en 1909 y se centra en la historia de un famoso proxeneta, en tanto la segunda tiene lugar en 2016, con un Mario Conde más maduro. “En el primero, Cuba espera el cometa Halley. En el segundo, espera al cometa Obama. Ilusiones golpeadas por la realidad”.

El próximo 10 de septiembre Padura presentará la obra en la ciudad de Toledo, dentro del marco del CiBra, el festival del Cine y la Palabra de Toledo. De acuerdo con El diario, el lanzamiento del volumen irá acompañado por la inauguración de la exposición Renuencia, que recoge fotos del libro “La Habana nuestra de cada día”, del que es autor junto al fotógrafo Carlos Torres Cairo.

En julio pasado el escritor cubano afirmó que la vida en Cuba estaba en un punto crítico debido a la crisis migratoria, protagonizada fundamentalmente por jóvenes, el desabastecimiento general y la falta de soluciones a corto plazo.

El novelista criticó el proceso de ordenamiento monetario impuesto por el gobierno en 2021 y se refirió a la falta de medicamentos y a la apertura de las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible).