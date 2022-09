Germán Donatien, hallazgo que rompe

Germán Donatien, cantautor cubano Foto © Cortesía de Alexis Mendiola

Germán Donatien (Santiago de Cuba, 1962) tiene una de las mejores piedras (voz) del pentagrama cubano contemporáneo, para delicia de los madrileños y extranjeros llegados del mundo en busca del artista que reinventó a Gershwin a jazz roto con guitarra desnuda.

Santiago es la cuna del son, pero Donatien nació con el ombligo apuntando a Nueva Orleans, Mephis y California; hitos musicales norteamericanos, en los que ha bebido la melancolía de sus hermanos del norte y se ha atrevido a montunear como solo saben hacer los transgresores del ritmo.

Su timbre suena a Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong; pero con la rabia afinada de Etta James, el desparpajo sonoro de Aretha Franklin y la dulzura de Nat King Cole, como corresponde a niño travieso al que Dios tocó la garganta para que cantara y le llenó la cabeza de jazz, blues y soul.

El 29 estará en Ronda Espacio de Madrid; si andan cerca no se lo pierdan, porque cuando acaricia la guitarra y canta, el silencio llora por todo el tiempo pasado sin el hallazgo que rompe.

“Summertime” es quizá uno de los temas más versionados del mundo ¿Cómo se hace en cubano?

Esta obra compuesta por Gershwin que figura como un aria de la ópera Porgy and Bess sobresale en la lista de los standard de jazz contemporáneos. Interpretada por muchos cantantes y muchos de ellos considerados grandes intérpretes como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong o Mongo Santamaría entre otros.

Siempre que decido cantar una obra y más, una tan conocida como Summertime. Intento sacar un compendio de todas las versiones que escucho, pero en este caso no es así porque la versión que más me ha gustado es la de Michael Bolton pero, al no tener un registro como el suyo, la intenté hacer mía, como casi siempre.

¿A qué atribuyes la ligazón del jazz con la música cubana?

Cuba ha sido siempre la cuna de grandes músicos e instrumentistas; dada la cercanía a los Estados Unidos, específicamente al sur, donde florece el jazz las influencias no se hicieron esperar y dada la capacidad de interpretación del músico cubano se entrelazó y quedó como una tendencia del jazz.

¿Dónde te sientes más cómodo en el son o el jazz?

Me siento más cómodo haciendo música sin limitaciones voy a donde mi capacidad interpretativa me lo permite Para mí la música es sinónimo de libertad no hay fronteras y no quedo atrapado en una sola tendencia musical.

Oyéndote cantar “No hay sol” (Ain't No Sunshine), uno viaja a Santa Mónica y esa América negra e hispana que duerme sobre el Pacífico; ¿cuáles son las claves que te llevaron a esos senderos?

Los motivos que me llevaron a interpretar Ain’t no Sunshine fueron la majestuosidad creativa e interpretativa de su compositor Bill Withers, que dejó plasmado sentimientos y sensaciones que pocos pueden lograr.

¿Cómo suena tu versión de Stand by me?

Stand by me es una obra que canto frecuentemente, pero aún sigo buscando mi yo dentro de su interpretación, debido a la complejidad instrumental de ese tema.

¿Qué cantaste en Soy Montuno?

Soy montuno, mi primer CD. es una recopilación de obras compuestas por mí; tanto musical como líricamente. Ese disco marcó una etapa de Germán dentro del son cubano.

Cartel próximo concierto de Donatien / Cortesía Eventos events

Llevas un tiempo viviendo en Madrid, ¿dónde podemos disfrutar de tu arte; tienes previsto algún concierto a corto plazo?

Estaré en el Espacio Ronda, el día 29, jueves, que es cuando salen los tembas por Madrid, así que espero ver lectores de CiberCuba allí; donde estaré acompañado por amigos españoles y paisanos; gracias a la generosidad del promotor Alexis Mendiola, que sabe de dónde son los cantantes.