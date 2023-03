Alega Pesant: Cuba camino de la implosión

Julio Aleaga Pesant (Manzanillo, 1960). Pero se crió en La Habana, donde se graduó en Historia del Arte y obtuvo un posgrado en Relaciones Políticas Internacionales por la universidad capitalina con una tesis sobre transiciones a la democracia en Chile y España.

Ex profesor universitario y opositor socialdemócrata que siempre ha tendido una mano al diálogo y la negociación como fórmula para desbloquear el sexagenario dilema totalitario, pasa muchas horas leyendo, analizando y diseñando un futuro plural para Cuba, de donde no piensa irse, pese a las presiones de la Seguridad del Estado, que este viernes lo ha citado a las once de la mañana en la estación policial de Zapata y C.

Citación policial a Aleaga Pesant / Cortesía entrevistado

¿Cuál es la situación sociopolítica en la que el gobierno cubano concurre a las elecciones monopartidistas a diputados?

El gobierno concurre a la cita electoral, con la ausencia de visión estratégica de país. Marcado por la profundidad de la inviabilidad económica por su diseño. El escape del 3% de la población en un año, lo que es una barbaridad, porque incluye una crisis demográfica (90 % de personas entre 19 y 50 años) y financiera, por la huida de capitales en el rango de los tres mil quinientos millones de dólares. Mucho dinero para una economía como la cubana, aproximadamente el 50% del PIB.

Ante la ruptura social demostrada el 11j, el gobierno no pudo establecer un diálogo y sus reglas, como forma de avanzar. Aún y pretendiendo sostener su poder. Para ser un estado totalitario, la incapacidad de ese estado de dar los servicios básicos a la población, por lo que se puede considerar un estado fallido, camino a implosionar.

Además de su incapacidad para adaptar el discurso a los nuevos tiempos. Su uso de las nuevas tecnológicas solo le ayuda a repetir las viejas formulas.

¿Qué comentan tus vecinos y amigos sobre las elecciones del próximo domingo?



Los vecinos de un barrio como el Vedado, de clase media alta, son muy cuidadosos en expresar libremente sus opiniones. Pero a diferencia de otros tiempos, todo indica que pueden optar por la abstención.

¿Qué ventajas y desventajas tiene el tardocastrismo en la cita electoral?



El tardocastrismo tiene tres ventajas:

1.- Control del sistema electoral, lo que permite su manipulación. Y eso es lo más importante.

2.- Control de los medios de comunicación, lo que permite falsear la realidad al interior y al exterior del país.

3.- Si bien hay un aumento sustancial de la base opositora, no existe un liderazgo opositor capaz de aglutinarla y enfocarla a la dirección indicada y con la fuerza necesaria.

Y con tres desventajas:

1.- La perdida de la base fundamental de apoyo, su núcleo duro, con la desaparición física de la generación previa a 1959, la huida de muchos funcionarios a Estados Unidos; que implica un descalabro moral para ese núcleo, junto al descreimiento de los nuevos votantes.

2.- Aumento de la base opositora.

3.- Mayor participación del exilio en la propuesta de abstención.

En 2017, intentaste postularte como candidato independiente y las autoridades lo impidieron, ¿cómo fue aquel proceso?

En la mayoría de los casos de las presentaciones de los candidatos independientes, la dictadura realiza varias acciones. Desde el cambio arbitrario de los circuitos electorales, la detención preventiva de los postulantes, hasta mítines de repudio contra los postulantes opositores. En mi caso, siempre realizaron mítines de repudio.

¿Cuba es ahora más dependiente de Estados Unidos que cuando el embullo Obama?



Cuba es mucho más dependiente de Estados Unidos, ahora que cuando el deshielo de Obama por tres razones:

1.- Es una economía paralizada, en cierre técnico, que cada vez más depende de las remesas provenientes de los Estados Unidos.

2.- Por una desacertada política de comercio exterior de Fidel Castro (pensaba que así eliminaría el embargo), prefieren comprar en los Estados Unidos que en otros países del área.

3.- Al tener deudas impagas con las empresas extranjeras y no tener un marco legal apropiado para la inversión extranjera, están acudiendo cada vez más a la inversión de los cubanos americanos.

¿Qué opinión te merece el último informe de Estados Unidos sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba?



Estados Unidos mantiene un monitoreo constante sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, y ese documento es muestra y continuidad de ello.