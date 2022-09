Doctor cubano Alexander Pupo espera recuperar su bata de médico en Estados Unidos

El doctor cubano Alexander Raúl Pupo Casas espera poder ejercer nuevamente la medicina en Estados Unidos, a donde llegó hace poco más de un mes por la frontera con México.

El médico compartió fotos de algunos moretones que tiene en su cuerpo por el trabajo duro que ha tenido que hacer desde que llegó a ese país y aseguró que ser una persona libre no tiene precio.

"No me quejo, soy hombre de trabajo. Cualquier trabajo es bueno, pero para los que piensan que me pagaba la CIA aquí les dejo las marcas de ser un hombre libre sin miedo a trabajar duro. Mi bata, pronto espero recuperarla, pero si no fuera posible me enorgulleceré de ser un hombre de ley y con unos principios más grandes que yo", escribió en su cuenta de Facebook junto a las fotografías.

Facebook / Alexander Pupo

Desde que llegó a suelo estadounidense, Pupo comenzó a estudiar para prepararse para revalidar su título de Medicina.

"Tus planes tardarán en realizarse tanto como tú decidas emprenderlos. No importa cuan largo sea el camino, tú eres tu propio motor y tu propia barrera. Medicina voy a por ti", escribió junto a una imagen en la que se le ve estudiando en la computadora.

Facebook / Alexander Pupo

El doctor Alexander Pupo, inhabilitado para ejercer la medicina en Cuba por sus ideas políticas, llegó por la frontera a Estados Unidos a finales de julio, junto al también médico opositor Alexander Figueredo, tras varias semanas de una difícil travesía por Centroamérica y México.

En abril de este año, Figueredo y Pupo Casas pidieron ayuda para escapar de Cuba ante el aumento de la represión, el acoso y el hostigamiento en su contra por denunciar las carencias del sistema de salud cubano. Por su activismo, ambos fueron expulsados de sus centros de trabajo.

Pupo Casas reveló en una de sus directas desde Cuba, que en estos casi dos años de separación de su centro laboral había sobrevivido gracias al apoyo de sus seguidores y amigos.

Actualmente, el médico se encuentra en un limbo migratorio luego de que le negaran el asilo en Texas. El galeno contó que decidió irse a Florida para estar más cerca de la comunidad cubana. Está viviendo en un tráiler rentado a "unos cubanos de Patria y Vida" y solicitó ayudas económicas al gobierno para él y su esposa. La próxima cita que tiene ante las autoridades de inmigración es en 2024.