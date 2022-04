Doctores Alexander Pupo y Figueredo piden ayuda para salir de Cuba

Los doctores cubanos Alexander Raúl Pupo Casas y Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quienes han sufrido la represión del régimen por sus críticas a la dictadura y sus denuncias del sistema de salud, están pidiendo ayuda para irse de Cuba.

Pupo Casas compartió un texto en su muro de Facebook en el que solicita a sus seguidores que le brinden ayuda financiera para poder emigrar a un país donde pueda continuar ejerciendo su profesión, después de ser expulsado de su trabajo por sus ideas políticas.

"Tocó tomar decisiones fuertes tras casi dos años separado de ese lugar que amo y al cual deseo con ansias regresar un día en una Cuba libre, o en un país donde no sea delito tener un cerebro capaz de desligarse de la doctrina impuesta", dijo.

El galeno recordó que en este tiempo ha seguido atendiendo a pacientes en su barrio o en otros repartos de su municipio, y que gracias a la generosidad de muchas personas ha logrado ayudar a otras más necesitadas.

"Hoy me tocó decidir si me quedo en este país que amo o si me marcho a perseguir mis sueños", expresó.

"Quedarme significaría seguir al lado de los míos luchando por lo que creo justo, exponiéndome a que me fabriquen una causa o que me metan preso sin más. Quedarme significaría seguir en mi tierra amada pero olvidar aquello para lo que me considero bueno, porque Dios así lo quiso. (...) No considero derrota el exiliarme, Martí lo hizo en su momento", afirmó.

Pupo Casas reveló que en estos casi dos años de separación de su centro laboral ha tenido que depender de sus seguidores y amigos para poder sobrevivir.

"Ahora me toca hacer, como otras veces, campaña para solicitar ayuda, pero esta vez para el doctor Alexander Figueredo y para mi persona. Ambos hemos sido separados de nuestros trabajos por defender nuestra patria, ambos sin familia en el exterior, ambos independientes de partidos u organizaciones que nos financien", recalcó.

El médico expresó que ahora solo puede apelar a sus más de 11,500 seguidores en redes sociales para que los ayuden a recaudar fondos, "ya sea un dólar, un euro", para organizar su viaje.

"Toca dejar a un lado el orgullo y hacer esto que, por lo menos yo, quise evitar a toda costa", precisó.

"Esta es la cuenta común que está recaudando el dinero para ambos. Zelle:// +1 (305) 989-2525", concluyó.

Pupo Casas y Figueredo han tomado la misma decisión que su colega y compatriota Manuel Guerra, quien en marzo se marchó a Estados Unidos por las presiones de la Seguridad del Estado, que lo amenazó con meterlo en la cárcel.

"El aire que se respira tiene aroma a libertad...", dijo Guerra en su muro de Facebook.