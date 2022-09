Roban celular en una guagua de La Habana a la locutora Marta Yabor Ballbé

Locutora Marta Yabor Ballbé Foto © Facebook/l Marta Yabor Ballbé

La locutora cubana Marta Yabor Ballbé resultó víctima del robo de su teléfono móvil en una guagua de La Habana, según denuncia trascendida en redes.

Yabor Ballbé expuso este martes en su perfil de Facebook que le cortaron su mochila mientras viajaba en la ruta A65 de La Habana y le sobaron su teléfono celular.

“Amigos, me robaron el celular en la ruta A65, me cortaron la mochila. Perdí muchos contactos. ETECSA no dispone de mi número para activar mi línea”, apuntó en su denuncia, en la que pidió que contactaran con ella “el teléfono 50125624”.

Captura Facebook /Ramón Leyva Morales

El reclamo de la presentadora de la televisión cubana fue compartido en Facebook, además, por el locutor radial Ramón Leyva Morales, quien lamentó este hecho, que afirmó ser habitual en el transporte público de la capital cubana.

“Qué barbaridad. Es habitual que en el transporte público de La Habana sucedan estos robos rateros. Yo fui víctima del robo de un móvil nuevo hace un tiempo atrás y aún no tengo respuesta de la denuncia donde di el IMEI y todos los datos para ser bloqueado desde los sistemas informáticos de ETECSA. Lamento mucho lo sucedido a esta amiga de todos”, refirió Leyva Morales en su perfil de Facebook.

Este martes trascendió que la policía retuvo una guagua en La Habana por el robo de un celular a un supuesto exmilitar que viajaba en el ómnibus del transporte público de la capital cubana, según un video compartido en redes.

“Le roban un celular a un chivatón en el P11 (incluso lo golpea) y detienen la guagua durante un tiempo prolongado, haciendo retrasar a los pasajeros”, publicó este martes en su perfil de Facebook el influencer Alain Paparazzi Cubano.

En las imágenes se escucha a los pasajeros gritar a los policías para seguir el viaje y se ve el momento en que la persona a la que presuntamente le robaron el teléfono móvil golpea el vehículo, haciendo alarde de fuerza contra los viajeros.

“Qué te pasa a ti, chofe arranca, qué le pasa a él”, gritó desde el P11 una mujer, quien alegó que iba a una cita urgente con el médico.

En los comentarios del video un usuario afirmó que “si se le pierde [el celular] a un civil, no hacen eso, parece que el teléfono del compañero revolucionario, era de buena marca, porque se le ve bien alterado, es capaz de romper la guagua y matar a los pasajeros. Les dejo esta pregunta: ¿de dónde el compañero revolucionario habrá sacado el dinero para comprar tal teléfono?”.

Otro internauta comentó que “esas son las cosas que Humbe [Humberto López] tiene que publicar en el Noticiero, qué bueno que existen las redes sociales, porque ya no se puede ocultar la verdad. Si le ocurre a un cubano de a pie no pasa nada, qué falta de respeto, hasta dándole golpes a la guagua. Dios mío, a dónde van a parar, cada día es peor la agresividad y cogen más fuerza”.

Incidentes como estos no son nuevos en el transporte público habanero, pues cada vez son más frecuentes las denuncias en redes de robos de celulares, dinero u otras pertenencias de valor a los pasajeros.

También se han hecho habituales los vídeos o fotos en redes sociales que muestran a ladrones y asaltantes atrapados in fraganti por los ciudadanos, impulsados a tomar esa actitud ante el aumento de delitos y la pasividad de la policía.

A esto se suma la actividad de los carteristas, un mal de larga data en el transporte público cubano.

En mayo último, residentes en Santiago de Cuba detuvieron a un hombre que le arrebató el bolso a una joven madre que iba con su bebé para robarle su celular.

Gracias a la rápida actuación de la población el individuo fue detenido por la policía cerca del área de salud 28 de Septiembre, del reparto Vista Hermosa, en el municipio cabecera.

Según informó en su muro de Facebook la usuaria Aris Arias Batalla, trabajadora del sector de la salud, el delincuente le arrebató el bolso donde llevaba unos biberones con la leche y agua de la bebé, además de un celular.

También en mayo de este año, la policía registró una guagua en El Vedado tras la denuncia de que a una pasajera le habían robado el teléfono celular.

“El operativo está aún en marcha, aunque varios pasajeros refieren que el celular no debe estar ya en el metrobus”, reseñó en Facebook el portal noticioso Qva en directo, que no precisó si finalmente fue capturado el presunto responsable del robo.

En los comentarios, algunos internautas se refirieron a la presunta complicidad de algunos conductores con los autores de estos hechos.

En abril pasado, un grupo de vecinos capturó a un hombre que presuntamente arrebató un teléfono celular a una persona que esperaba en una parada de ómnibus cerca de la Virgen del Camino, en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

En ese caso, imágenes difundidas en redes sociales mostraron que, tras ser atrapado e inmovilizado con las manos en la espalda, los testigos del incidente optaron por meter al ladrón en un tanque de basura, presumiblemente para evitar que huyera.

Anteriormente, en marzo, otro grupo de vecinos capturó en La Habana a un presunto ladrón que se dedicaba a robar teléfonos celulares en el reparto Eléctrico, en Arroyo Naranjo.

En redes sociales los cubanos se muestran preocupados por el incremento de los robos y de la violencia en general, y sostienen que las medidas contra hurtos de este tipo no son significativas, lo que favorece que los ladrones reincidan en un plazo corto de tiempo.

También suelen ser frecuentes las críticas al papel de la policía, de la que muchos ciudadanos insisten en apuntar que solo aparece con rapidez en caso de incidentes de tipo político.