Madre cubana lesionada en incendio de Matanzas recibe primeros injertos de piel

Laura Perdomo Pérez, una joven madre cubana que sufrió quemadura en el incendio de la ase de Supertanqueros de Matanzas, comenzó a recibir los primeros injertos de piel en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez de esa ciudad.

“Ese día especialmente Laura recibió sus primeros injertos o trasplantes de piel, un proceso que se realiza bajo anestesia y que tiene como objetivos reducir el tiempo de estadía en el hospital y mejorar el aspecto de la zona del cuerpo dañada”, informó la reportera oficialista Yuni Moliner en un post de Facebook, publicado el pasado martes.

Moliner, corresponsal de Radio Habana Cuba en Matanzas, ha estado compartiendo en sus redes actualizaciones del caso de esta madre cubana, en el tono triunfalista que habitualmente utiliza la propaganda gubernamental.

La reportera difundió una foto de una visita al hospital de la familia de Perdomo en que se ven separados por el cristal que aísla a la paciente en la sala de quemados.

“Ellos la visitan varias veces en semana, a veces coincide con los días de curas, pero Laura sonríe y se muestra optimista”, relató.

La periodista asegura demás que la paciente tiene todo lo que necesita en el hospital matancero, y “agradece toda la ayuda y la solidaridad que llegó y sigue llegando”.

Perdomo Pérez, quien fue alcanzada por la onda expansiva de una explosión asociada al incendio de la Base de Supertanqueros, aseguró que en el momento que sintió una de las explosiones “sus pies no les respondieron”.

“Cuando la onda de vapor nos cogió, nos paró en seco, aquello fue tipo película, salí corriendo, pero me caí. Venían dos bomberos corriendo detrás y me recogieron porque los pies no me respondieron”, contó la joven madre que sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo, incluida la cara.

Recordó, además, que en ese momento tuvo que sacar toda su fuerza de voluntad para seguir caminando, corriendo, aunque le dolía todo el cuerpo.

“Seguimos corriendo y corriendo, y llegamos al final de la calle, ahí venían los carros bajando ahí mismo y nos recogieron”, dijo del momento en que fue rescatada de la explosión.

“Lo estoy contando y el cuerpo me tiembla, no por miedo, es que fue un momento difícil”, añadió la joven, quien tiene una hija de diez años.

No han trascendido detalles sobre la labor que realizaba en la zona industrial de Matanzas durante el incendio, que a inicios de agosto dejó 147 personas lesionadas y 16 fallecidas.

Perdomo Pérez es uno de los 13 pacientes que aún se encuentran ingresados en los hospitales Faustino Pérez, de Matanzas; Hermanos Ameijeiras, Calixto García y Luis Díaz Soto, en La Habana.

Del total de ingresados, cuatro se encuentran en estado crítico, uno grave y el resto de cuidado, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

A finales de agosto, el gobierno de Colombia anunció la donación a Cuba de 3,000 centímetros cuadrados de piel humana para atender a heridos que sufrieron graves quemaduras en este incendio.