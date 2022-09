Anamely Ramos: "Maykel es el preso menos preso que he conocido"

La activista cubana Anamely Ramos dijo que tuvo la oportunidad de comunicarse con el preso político Maykel (Osorbo) Castillo Pérez y que a pesar de la prisión es un hombre optimista, libre de pensamiento y espíritu.

"Es difícil hablar con alguien que está preso. Por más que lo intentes esa persona nunca estará en tu mismo tiempo. Su tiempo es otro. Sin embargo, Maykel se las arregla para estar en la misma sintonía que nosotros. Maykel es el preso menos preso que he conocido", dijo Ramos este jueves en Facebook.

Facebook Anamely Ramos

En su mensaje Anamely comentó la amistad que existe entre Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro que también está preso en Cuba, desde las protestas del 11J.

"Se alegró mucho del nuevo premio de Luis. La voz le ríe cuando habla de Luis. Ha habido períodos en que han estado enfadados uno con el otro porque son tan diferentes y a la vez sus miradas y sus caminos terminan encontrándose de nuevo. Algo devuelve uno al otro", dijo Ramos.

Se refería al primer premio Impacto Príncipe Claus, dotado con 50 mil euros, que le concedió a Otero el fondo holandés Príncipe Claus, una organización no gubernamental con sede en Ámsterdam que apoya la cultura en todo el mundo.

La profesora y curadora cubana contó que se comunicó con Maykel esta semana de modo imprevisto, porque él se enteró de que ella estaba triste e intentó transmitirle fuerzas. Entre los dos existe una fuerte relación de amistad. En el pasado fueron pareja sentimental, pero ya no lo son.

"Le comenté toda la especulación que se mueve alrededor de él acá afuera y para mi sorpresa se rió. Me imagino que más allá de lo que digan, a Maykel lo que le importa es que hablen de él, que no lo olviden. Él no olvida a nadie", dijo.

A finales de agosto un grupo de activistas cubanos se reunió en Miami para compartir un mensaje de Osorbo desde la prisión y algunos datos actualizados sobre la situación de los presos políticos cubanos.

Ramos explicó en ese encuentro, que desde que Maykel se enfermó en la cárcel, se han impulsado diferentes ideas para salvar su vida, entre ellas, la posibilidad de que salga del país para atender sus problemas de salud en Estados Unidos.

"Si esas gestiones van a dar o no resultado eso no lo sabemos porque Maykel está preso en Cuba, condenado y si lo van a dejar salir o no, eso solo lo sabe la Seguridad del Estado", añadió la activista.

En el mensaje publicado durante esa jornada, el rapero decía que si se abriera una puerta para él, una opción de irse al exilio, él la aceptaría. "Yo salgo con el compromiso, pero de pie", expresó.