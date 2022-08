Maykel Osorbo abre las puertas al exilio desde prisión

El rapero cubano Maikel "Osorbo" Castillo Pérez aseguró desde la prisión que no descarta la vía del exilio para obtener su libertad.

En una conversación con el empresario Armando Labrador, dueño del canal de Facebook Cántalo TV, Maykel Osorbo conoció que se están haciendo gestiones para sacarlo de Cuba, aunque no especificaron cómo.

"Si a mí se me abriera ahora mismo una puerta, donde yo pudiera salir al exilio, brother, yo salgo. ¿Entiendes? Yo salgo con el compromiso, pero de pie", confesó el rapero a través de una llamada telefónica.

Durante el diálogo se supo además que el intérprete de Patria y vida, que cumple una condena de nueve años de prisión por dañar "el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país", pidió que se mantenga la comunicación con su esposa y reiteró su posición de "guerrero".

"Yo vine al mundo en las manos de Dios y me voy en las manos de Dios", apuntó.

Maykel Osorbo supo a través de sus compañeros, actualmente exiliados en Estados Unidos, que su foto se muestra en los conciertos del también rapero El Funky y cada vez que hay una oportunidad se exige su libertad en los diferentes espacios disponibles.

El periodista independiente Esteban Rodríguez, moderador del programa donde se reveló el audio, aseguró que Maykel Osorbo necesita salir de Cuba porque está enfermo, y para ellos realizan diferentes gestiones para que la Seguridad del Estado libere al rapero y se atienda en Estados Unidos.

"Esto ha sido un proceso muy largo", apuntó la activista Anamely Ramos. "Era evidente que algo había que hacer para salvar la vida de Maykel, porque ni siquiera sabemos qué tiene".

El reo sufre de algún tipo de enfermedad que le provoca protuberancias duras debajo de la piel y aunque le han realizado biopsias, no se confían del diagnóstico oficial.

"Desde que se supo que está enfermo se han empezado diferentes gestiones para que pueda salir y atenderse. Si esas gestiones van a dar o no resultado, no lo sabemos, porque Maykel está preso en Cuba. En última instancia si lo van a dejar salir o no eso solo lo sabe la Seguridad del Estado", explicó Ramos.

Por último, la activista cubana aclaró que no se trata de un cambio repentino de opinión por parte del rapero, vencido por la presión de la cárcel.

"Él quiere vivir en Cuba, como todos nosotros, pero está preso en una cárcel", agregó. "Creo que lo que quiere Maykel es lo que quieren todos los humanos: tener una vida. No creo que haya nadie que pueda cuestionarle eso".

Maykel "Osorbo" Castillo Pérez rechazó en noviembre de 2021 una propuesta de la Seguridad del Estado, que a modo de chantaje propuso el exilio para que fueran liberados él y Luis Manuel Otero Alcántara.

“En muchos momentos la Seguridad del Estado les ha dicho que para salir de la cárcel tiene que ser con salida definitiva, y ellos se han negado. El escenario cambia un poco ahora por la enfermedad repentina de Maykel, pero hemos optado por aumentar la presión para que Cuba lo deje salir para tratarse fuera; son más chantajes”, explicó Ramos en ese momento.