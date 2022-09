Tribunal de La Habana ordena libertad inmediata de cubano detenido por Seguridad del Estado

El Tribuna Provincial Popular de La Habana ordenó la libertad inmediata del cubano Yunior Barbán Martínez, quien permanecía ilegalmente detenido desde agosto por la Seguridad del Estado.

Tras presentarse un habeas corpus, las autoridades jurídicas cubanas declararon que la Fiscalía no había realizado bien su trabajo y vulneró los derechos del ciudadano.

"La presión ciudadana sí funciona. Cada acción que se efectúa contra las injusticias no solo erosiona al sistema desde adentro, sino que ayuda a disminuir la situación de indefensión los presos de la dictadura, entorpece el trabajo de la Seguridad del Estado, y lanza un mensaje claro a los funcionarios del régimen: los presos no están solos, los cubanos estamos mirando, y sus acciones ilícitas no quedarán impunes", escribió el abogado Fernando Almeyda al dar a conocer la noticia.

El jurista no solo celebró el momento, sino que también alertó sobre la necesidad de velar por que Barbán Martínez se reúna a salvo con su familia.

"No debemos bajar la guardia", subrayó.

Asimismo, recordó Almeyda que actualmente hay cientos de cubanos que se encuentran detenidos, secuestrados, procesados o enjuiciados bajo instrucciones del Departamento de la Seguridad del Estado.

"Todo esfuerzo o presión ciudadana que se haga en su favor es poca, no podemos detenernos hasta todos estén libres", agregó.

El recurso de habeas corpus se introdujo en la Constitución cubana de 2019, busca evitar los arrestos arbitrarios y suele emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades, por lo que garantiza la libertad personal de todo ciudadano.

Hasta el momento no se había documentado un fallo favorable de este tipo presentado por la sociedad civil, aunque sí hay antecedentes de intentar liberar a cubanos vinculados con la oposición y el activismo político a través de esta vía.

Uno de los casos más recientes fue cuando negaron el recurso legal al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, en julio de este año.

La esposa del preso político, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, alegó que llevaba en ese entonces 25 días sin noticias del prisionero político, aún así el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba falló en su contra.