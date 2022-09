El Niño reacciona a censura en su concierto y augura el fin de “una absurda ideología sanguinaria” 

El cantante y compositor cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, reaccionó al episodio de censura de que fue víctima este sábado y lo hizo con un estremecedor texto en el que advirtió que “un día todo será diferente en Cuba” y que llegará el fin de la que calificó como “absurda ideología sanguinaria”.

“Un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza reflejada en el calor de un beso, un día la vida, vendrá a buscar a la muerte y le enseñará sus manos llenas de vida, a sus ojos llenos de muerte y renacerá como el ave fénix de entre sus cenizas ‘El Amor’”, escribió el cantante en Facebook en una emotiva publicación en la que no hizo referencia directa al incidente.

“¡Un día los niños reirán, los abuelos descansarán de nuevo en su sillón, los jóvenes tendrán un sueño, pero un sueño aquí! Al lado de sus padres y sus hijos. Un día seré testigo de que la indolencia, el abuso y la avaricia fue el final y la extinción de una absurda ideología sanguinaria, que costó sangre, dolor y lágrimas”, añadió el intérprete.

"Un día, que no es hoy, pero llegará nuestra ilusión de la mano de nuestro sacrificio, nadarán en el mar de la abundancia y se multiplicarán los frutos de nuestra cosecha. Un día nacerá otro Martí y otro Maceo y yo solo pido poder contemplar antes de morir ese Día. ‘Cambio’ Alaroye y Bien”, concluyó el músico su sentida reflexión que cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios, muchos de ellos de colegas de la música.

Emilio Frías fue víctima de la censura durante un concierto este sábado en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación fue sacado del lugar por un guardia de seguridad que cargó al hombre para sacarlo del recinto.

“Que la gente te vea apagandolo. Se acabó. Túmbalo si quieres ahora”, dijo Emilio Frías mientras los ánimos se caldeaban en el área de sonido.

En el video, que corrió como la pólvora, se distingue a un hombre con pulover azul negándose a que manipularan los controles de audio y a otro de camisa blanca de mangas largas haciendo señas de que se había acabado ya el concierto.

“Y si van a hacer eso, vuelvo y les digo, si se van a poner así, no me inviten más. No me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos", comentó el intérprete, visiblemente molesto.

"Donde quiera que yo esté voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos”, concluyó Emilio Frías antes de cantar su canción dedicada a Yemayá.

En las últimas horas el penoso incidente ha generado multitud de palabras de apoyo al cantante, que se encuentra a punto de partir a México en una gira de un mes. El destino del cantante ha hecho suponer a muchos que tal vez no regrese a la isla, mucho más luego de lo sucedido este sábado.

Emilio Frías tiene previsto para el próximo viernes 16 de septiembre el estreno de un tema que ha titulado "Cambio", que promete abordar sin miramientos la delicada situación que atraviesa la isla.