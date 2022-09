Campeona mundial de atletismo con esclerodermia denuncia abandono de autoridades cubanas

La campeona mundial juvenil de atletismo Marisleysis Duharte Morell denunció el abandono del gobierno y las autoridades deportivas cubanas en medio de su batalla contra una enfermedad reumática crónica y autoinmune.

La exdeportista santiaguera recordó que, cuando comenzó su vida deportiva, ella era "una persona sana, alegre y llena de vida".

La joven de 22 años, campeona mundial en la modalidad del lanzamiento de la jabalina y que aportó al medallero nacional en varias ocasiones, denunció que hoy en el INDER "nadie se acuerda de mí, ni de quien soy, ni de quien fui y mucho menos de lo que aporté como deportista a la nación".

Fotos publicadas por Marisleysis Duharte Morell en Facebook

A los 18 años, Duharte fue diagnosticada con esclerodermia, una enfermedad crónica que hace que la piel se vuelva gruesa y se endurezca por una acumulación de tejido cicatricial que también puede ocasionar daños en órganos internos como el corazón y los vasos sanguíneos, pulmones, estómago y riñones.

Fotos publicadas por Marisleysis Duharte Morell en Facebook

"No tengo ayuda por ninguna parte de las personas que yo esperaba ni de la institución en la que me encontraba, en nuestro país se habla de derechos humanos pero en estos momentos no sé dónde están (...) Yo no puedo caminar, apenas me puedo desplazar de un lugar a otro y la ayuda económica que recibo y que antes era de 1,088 pesos cubanos, ahora me la dejaron sin más acá ni más allá en 808 sin explicación alguna que no me alcanza ni para alimentos ni medicamentos", denunció.

Fotos publicadas por Marisleysis Duharte Morell en Facebook

Las denuncias de exatletas cubanos y glorias deportivas por el abandono de las autoridades no son aisladas.

En junio pasado, Osvaldo Lara, uno de los principales velocistas que tuvo Cuba en las décadas del 70 y 80, denunció que "se olvidaron de mí, con tantos años en el equipo nacional".

"No tiene retiro porque cuando empezó con lo de la hipertensión se asustó. Se desesperó y pidió la baja del trabajo. Después tuvo el infarto cerebral", contó su esposa, que dijo que el exatleta de 66 años sobrevive con 700 pesos que el gobierno le da por una de sus medallas.

El medallista olímpico y multicampeón mundial de judo Asley González, fue despojado por las autoridades cubanas de parte de una propiedad en su natal Placetas, Villa Clara, obtenida precisamente en premio a sus méritos deportivos.

La exatleta de alto rendimiento de canotaje de velocidad, Lisandra Torres Castillo, que vive en una casa en muy malas condiciones constructivas con su hija pequeña, su abuela y su hermano, lleva desde 2016 esperando una respuesta de Vivienda en Cienfuegos.