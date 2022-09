Empresario de Miami condenado a 7 años de cárcel por fraude con empresa médica fantasma

Un empresario de Miami fue condenado a más de siete años de prisión por crear una empresa fantasma de equipos médicos para estafar al Medicare y Medicaid, reportaron fuentes oficiales.

Daniel Pintado Cazola, de 42 años, enfrenta 87 meses de prisión por su papel en la utilización de una empresa de equipos médicos duraderos (DME) llamada Myers Professional Services, con sede en Ft. Myers, Florida, para cometer fraude a Medicare y Medicaid, y por tratar de ocultar su delito declarando un falso propietario en los registros corporativos y bancarios, comunicó el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida.

Pintado se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude sanitario, fraude electrónico y fraude postal, y de un cargo de robo de identidad con agravantes.

El acusado admitió que él -y no el falso propietario- compró listas de "pacientes" de Medicare y luego dirigió a un "facturador" para que presentara reclamaciones fraudulentas a ese programa de beneficios de salud por equipos médicos duraderos que no estaban siendo prescritos por un médico, que no eran médicamente necesarios y que no estaban siendo suministrados a ningún beneficiario de Medicare o de Medicaid.

En la investigación conducida por la fiscalía y la Oficina del Inspector General de Miami, se conoció que de noviembre de 2021 a febrero de 2022 y bajo la dirección de Pintado, Myers Professional Services presentó más de 2,3 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare y Medicaid.

Como resultado, la empresa de DME recibió más de 1,6 millones de dólares hasta febrero pasado, cuando Pintado fue detenido. Los ingresos del fraude se transfirieron de la cuenta de Myers Professional Services a cuentas a nombre de empresas ficticias.

Posteriormente, esos ingresos fueron retirados de las cuentas de las empresas fantasmas por otras personas para que no fueran rastreados hasta Pintado.

"La sentencia impuesta en este caso refleja la gravedad de la conducta del acusado", dijo Juan Antonio González, fiscal del Distrito Sur de Florida, quien aseguró que la conducta delictiva del acusado no tenía límites.

"Su capacidad de robar engañosamente el fondo fiduciario de Medicare destinado a proteger a nuestra población más vulnerable se detuvo abruptamente debido a los esfuerzos implacables de nuestros agentes y fiscales que continúan llevando a la justicia a aquellos que defraudan los programas de atención médica de nuestra nación", aseveró el agente especial a cargo de la investigación.

Otros casos de estafas al sistema federal de salud trascendieron en meses pasados. Un juez federal sentenció hasta 10 años de cárcel a un grupo de residentes en Miami involucrados en un esquema de fraude al Medicare que ascendió a 17 millones de dólares.

Los condenados fueron acusados por presentar reclamos falsos por servicios que nunca proporcionaron a los beneficiarios o que no eran indispensables, como terapias de ultrasonido, ejercicios terapéuticos y otros procedimientos de fisioterapia innecesarios.

Un médico propietario de una clínica en Miami fue condenado en agosto a cinco años de prisión por dirigir una trama de fraude para estafar 38 millones de dólares al Medicare.