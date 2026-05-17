Florida Power & Light advierte sobre aumento de llamadas fraudulentas generadas con IA para estafar a sus clientes

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La compañía Florida Power & Light (FPL) emitió una advertencia sobre un aumento significativo de llamadas telefónicas fraudulentas generadas con inteligencia artificial (IA), que suplantan a representantes de la compañía eléctrica para estafar a sus clientes en el sur de Florida.

Según reportó Local 10 News, los mensajes de voz no provienen de personas reales, sino que son creados con IA para sonar convincentes y explotar la rutina de quienes pagan su factura eléctrica de forma automática.

Uno de los mensajes fraudulentos detectados por FPL dice: "El estado de Florida cambió recientemente sus estándares de eficiencia. Su casa ha sido marcada para una revisión de cumplimiento energético".

Otro mensaje se identifica con un nombre falso: "Hola, soy Will del departamento de cumplimiento de Florida Power and Light".

Los estafadores prometen beneficios inexistentes para atraer a las víctimas: "Puede obtener hasta $3,000 en reembolsos de energía y posiblemente un nuevo aire acondicionado sin costo".

El objetivo real de las llamadas es obtener información personal de los clientes y exigirles pagos fraudulentos, según confirmó la propia empresa.

No es la primera vez que FPL alerta sobre esta modalidad.

El 18 de febrero, la empresa publicó en su cuenta de Facebook una advertencia sobre estafas relacionadas con falsas actualizaciones de aires acondicionados, donde los delincuentes presionaban a los clientes para que actualizaran su equipo de inmediato o enfrentaran cargos adicionales en su factura.

En aquella alerta, FPL fue categórica: "Nunca obligamos a nuestros clientes a actualizar su aire acondicionado para evitar cargos adicionales". La compañía incluso publicó una captura de pantalla de un buzón de voz fraudulento proveniente de un número de Boca Raton recibido el 30 de enero de 2026.

FPL advierte que nunca solicita pagos por métodos no autorizados como tarjetas prepago, criptomonedas, transferencias bancarias, Zelle, Cash App o Venmo para evitar una desconexión.

Tampoco solicita por teléfono encuestas de eficiencia energética en el hogar; sus técnicos solo visitan al cliente si este lo solicita y agenda una cita previamente.

Ante cualquier llamada sospechosa, FPL recomienda colgar de inmediato y contactar a la empresa únicamente a través del número que aparece en la factura o visitando FPL.com/Protect para conocer cómo protegerse de intentos de estafa.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia alarmante: las estafas en redes sociales dejaron pérdidas de $2,100 millones en Estados Unidos en 2025, ocho veces más que los $261 millones registrados en 2020, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).

A nivel global, las estafas con inteligencia artificial crecieron un 1,210 % en 2025, con pérdidas proyectadas de hasta $40,000 millones para 2027, de acuerdo con datos de Vectra AI.

En Florida, el FBI en Miami reportó 1,579 casos de suplantación de agentes federales con pérdidas superiores a $12 millones.

En abril, la Administración del Seguro Social advirtió sobre correos fraudulentos que incorporan IA para hacer las comunicaciones más convincentes.