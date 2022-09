Esposa de preso del 11J en Mayabeque denuncia vejaciones durante interrogatorios de la Seguridad del Estado

Delanis Álvarez Matos, esposa del preso del 11J Duniesky Díaz Cañizares, denunció este lunes vejaciones y malos tratos durante los interrogatorios a que ha sido sometida por la Seguridad del Estado.

Cuando asiste a una citación “ellos me encueran completa, me hacen requisa, me tocan el pelo y todo; todo eso mi hija lo ha presenciado, mi niña tiene diez añitos”, denunció la joven a Radio Televisión Martí

Álvarez Matos afirmó, que, en los últimos días, está bajo “acoso constante” de la Seguridad del Estado luego de colgar en la fachada de su casa un cartel pidiendo la libertad de su esposo.

“Unos meses atrás, tenía un cartel puesto en mi casa y parece que se me mojó cuando llueve y lo tuve que quitar, pero […] hace cinco días, vuelvo y pongo otro cartel con la foto de mi esposo, pidiendo libertad para él, y desde que pongo el cartel, ya hace cuatro días, la Seguridad del Estado me está acosando constantemente”, relató.

La joven, madre de un niño de 10 años y residente en el pueblo de Güines, provincia de Mayabeque explicó que la Seguridad del Estado la ha llamado por “número privado, y ya la está llamando por número normal, diciéndome que tenía que presentarme en la unidad aquí, en la policía, y yo le explico que no, que yo no me iba a presentar, que me dejaran tranquila, porque yo iba a seguir pidiendo la libertad de mi marido”.

El agente de la policía política que la llama la ha amenazado con “mandar a la Jefe de Sector para que me viniera a recoger y yo le dije: como único ustedes me pueden recoger a mí, tiene que ser que tengan algo en contra mía, porque, por pedir libertad, no me pueden hacer nada”.

Álvarez Matos advirtió al agente que la acosa que para que ella acuda a una citación “tiene que ser con antelación, con 72 horas y con cuño (oficial), porque ellos, varias veces que me han traído la citación aquí que no tiene cuño, y me la traen a las 11 de la mañana para que yo me presente a la una de la tarde en la policía”.

“Miércoles me llamó, jueves también y el viernes me volvió a llamar, que fue cuando yo le dije que no me molestara más, cuando él me dijo que me iba a mandar a la Jefe de Sector”, precisa.

“¡Hasta que no suelten a mi esposo, yo no voy a quitar ese cartel”, concluye.

Su esposo, Duniesky Díaz Cañizares, cumple una condena de cinco años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en el poblado de Güines, bajo los cargos de desorden público, dos cargos de atentado y dos de desacato.

Díaz Cañizares fue detenido el 11 de agosto de 2021, un mes después de las protestas, se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Quivicán.

Su esposa ha denunciado que permanece junto a presos comunes con delitos mayores.

En julio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que se había intensificado el acoso contra familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, destacando, entre otros, el caso de Álvarez Matos.