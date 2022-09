Cubano critica falta de ofertas en aeropuerto de La Habana: "Ni una simple barra de guayaba"

Un cubano que viajó al extranjero criticó en sus redes sociales la falta de ofertas que existe en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

Abel Tablada, arquitecto de profesión, se refirió al papel de los aeropuertos en la conformación de la imagen del viajero que llega y del que se va, la cual ayuda a conformar una idea de cómo funciona un país.

"Parte de la imagen que ayuda a formar un aeropuerto es lo que se puede comprar. En el caso de un viajero cubano, busca algún regalo para los amigos, colegas o familiares que va a visitar. En el caso de un extranjero es la última posibilidad de llevarse algo típico para sí mismo o para regalar", subrayó.

Foto: Captura de Facebook / Abel Tablada

"Aquí en La Habana, sin embargo, ni una simple barra de guayaba pude comprar, y es el único producto que me pidió mi querida prima que me recibirá en su casa. Compré café y pude haber comprado ron y tabaco, pero Cuba no es solo ron y tabaco, como tampoco es una carátula de un libro del Che, Fidel y un carro americano de los 50", recalcó.

Según Abel, en el mercadito prevalece el ron, mientras las tiendecitas situadas a los lados del pasillo principal tampoco representan lo mejor de Cuba.

En cuanto a las artesanías, solo encontró carritos de madera, negras talladas, ceniceros con tabacos y otros temas.

"El nivel de elaboración es pobre y la belleza está casi ausente. Podrían servir para un portal de una calle y por lástima ser comprados, pero no deberían ser la última imagen que se tiene de Cuba", subrayó.

El arquitecto también criticó las secciones de música, con una selección un poco aleatoria en su opinión. A pesar de que ha comprado algunos discos de Chucho Valdés, Omara Portuondo, Silvio Rodríguez y otros autores más jóvenes, "hay muchas ausencias injustificables y cuando encuentras algo bueno es una casualidad".

"La sección de libros tiene un 90% de ocupación sobre Fidel y El Che, el resto: la CIA en Cuba, las agresiones del imperio y otros temas políticos. Y no hablo de que no deban estar, existe un público para ese tipo de literatura y temas que no los encuentran en otros países donde están vedados, pero Cuba no se reduce a eso, es mucho más rica y diversa", afirmó.

Tablada cuestionó además la oferta de libros en el aeropuerto, y demandó textos sobre la arquitectura residencial del Vedado, y de escritores tan importante como Leonardo Padura o José Martí.

"Además, en un aeropuerto europeo ves más guías turísticas sobre Cuba que en el mismo aeropuerto de La Habana", expresó.

El viajero recordó la experiencia vivida en abril pasado, cuando en la terminal 2 cerraron el mercado principal durante alrededor de una hora porque el personal estaba comiendo.

"¿Cuánto dejaron de vender? Cuando abrieron se formó una cola inmensa y muchos tuvieron que dejarla para no perder el avión. Eso suena más a timbiriche que a un establecimiento del principal aeropuerto del país", afirmó.

Por último, criticó la falta de planes de ampliación del aeropuerto.

"Tantos millones invertidos en nuevos hoteles con ocupaciones del 15% y sin invertir en modernizar y ampliar las capacidades de las terminales aéreas para cuando vuelva a crecer el turismo. Para el turismo los aeropuertos son mucho más importantes que hoteles de ciudad de poco valor", reflexionó.

"Nuestros aeropuertos dan un poco de pena, y el mejor de los nuestros, la terminal 3, a pesar de las mejoras, todavía parece un aeropuerto provincial de cualquier país en desarrollo. Y lo que se vende es más estereotipo que reflejo de una cultura y vida muy rica que no se detuvo en los 50 y no se reduce a la imagen de los barbudos", recalcó.