Cubano denuncia robo en el Aeropuerto de La Habana: «Cuando abrí la maleta, me faltaba todo»

Joel Pita, un cubano residente en el exterior conocido en redes sociales como «El Pita», denunció públicamente en Facebook que empleados de la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana le robaron el contenido de su maleta durante un viaje reciente a Cuba, en lo que describe como la peor experiencia de su vida.
«Cuando yo llegué a la casa, que yo abrí la maleta, me faltaban chancletas, tenis, camisa, todo. Perfume, reloj... Me robaron todo», relató Pita en el video, donde señala directamente a los trabajadores de la Terminal 3 del José Martí como responsables del saqueo.
El viaje no fue por turismo, sino por una razón personal dolorosa: «Yo fui a Cuba por necesidad. Tenía que sacar a mi papá, que falleció hace dos años y como no hay familia allí para sacarlo, lo saqué y lo guardé».
Su madre, que viajaba junto a él, también fue víctima. «Mi mamá llevaba un gusano de comida completo de laterío y cuando llegó a la casa lo que tenía era la mitad», denunció.
Pita fue contundente al describir el mecanismo del robo: «Cuando la maleta sale, ya la maleta sale con todo robado».
El caso no es aislado. En diciembre de 2023, dos empleados de esa misma Terminal 3 fueron detenidos acusados de hurto de pertenencias de equipajes, y en febrero de 2024, otro trabajador del José Martí fue arrestado por robo de paquetes. Las detenciones puntuales no han resuelto el problema estructural.
En marzo de 2025, el equipaje de una anciana que viajaba desde Miami llegó con dos días de retraso y completamente saqueado, incluyendo medicamentos esenciales. En noviembre de ese mismo año, una influencer española de origen cubano calificó el aeropuerto como «mi peor pesadilla», documentando robos, esperas de hasta dos horas y empleados que exigen «incentivos» en dólares.
El modus operandi más documentado, conocido desde 2019, consiste en abrir los cierres de cremallera con un bolígrafo sin dejar rastro visible, extraer objetos y volver a cerrar el equipaje. En mayo de 2025, un cubano compartió en redes un método para proteger el equipaje usando bolsas de basura selladas con cinta adhesiva dentro de la maleta, advirtiendo que los candados no sirven ante esta técnica.
Pita describió además otras dificultades del viaje: el combustible alcanza los 100 dólares por 10 litros (unos 50,000 pesos cubanos), y los apagones son constantes. Señaló que en su vuelo solo viajaban ocho personas, todas vinculadas a agencias, reflejo de la drástica caída del tráfico aéreo hacia la isla.
Dirigió un mensaje directo al gobierno de Díaz-Canel: «Pongan encubiertos bajándose del avión con maleta falsa llena de tenis o algo y va a ver cuando usted abra esa maleta cuántas cosas le faltan».
Y advirtió a la comunidad cubana en el exterior: «Cubano que vaya a Cuba no exija reclamación porque usted está avisado y guerra avisada no mata soldado».
«No pienso ir a Cuba hasta que Cuba cambie. Ojalá Donald Trump nos ayude a que Cuba cambie», concluyó Pita, quien asegura que no regresará a la isla mientras persistan estas condiciones.
Preguntas frecuentes sobre robos en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el problema principal en el Aeropuerto de La Habana según las denuncias recientes?
El problema principal en el Aeropuerto de La Habana es el robo de pertenencias de los equipajes de los pasajeros, como lo denunció Joel Pita, quien aseguró que empleados de la aduana le sustrajeron varios objetos de su maleta. Este tipo de incidentes han sido reportados en múltiples ocasiones, resaltando la falta de control y seguridad en la terminal aérea.
¿Cómo operan los ladrones en el aeropuerto para robar equipajes?
Los ladrones suelen abrir los cierres de cremallera de las maletas con un bolígrafo sin dejar rastro visible, extraen objetos y luego vuelven a cerrar el equipaje. Este modus operandi ha sido empleado desde 2019 y permite que los robos pasen desapercibidos hasta que el pasajero revisa su equipaje en casa.
¿Qué medidas se están tomando para combatir el robo en el aeropuerto?
A pesar de algunas detenciones, como las de empleados de la Terminal 3 en 2023 y 2024, las medidas han sido insuficientes para solucionar el problema estructural de robos en el Aeropuerto de La Habana. Los pasajeros afectados continúan denunciando la falta de seguridad y el clima de impunidad que prevalece.
¿Cómo pueden los pasajeros proteger sus pertenencias al viajar a Cuba?
Se recomienda a los pasajeros usar bolsas de basura selladas con cinta adhesiva dentro de las maletas como una medida adicional de seguridad, ya que los candados convencionales no son efectivos contra las técnicas de los ladrones. También es importante estar atentos y denunciar cualquier irregularidad.
¿Qué dicen los viajeros sobre su experiencia en el Aeropuerto de La Habana?
Muchos viajeros, como la influencer española Ainara Quesada, han calificado el aeropuerto como una "pesadilla" debido a la burocracia, las largas esperas y los robos frecuentes. Estas experiencias generan una percepción negativa y ansiedad entre los pasajeros que deben transitar por esta terminal.
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