En medio de rumores de separación con Anuel, Yailin amenaza con acciones legales: "Tengo a mi abogado listo"

Yailin no está dispuesta a seguir escuchando chismes y mentiras que la involucren y ha anunciado que tomará medidas legales contra todos aquellos que difamen sobre ella.

La esposa de Anuel AA lanzó esta advertencia a través de su perfil de Instagram, al colgar una historia que decía: "Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras tengo para decirle que tengo a mi abogado listo y ready para lo que yo diga. Se acabó el relajo. Denle, tiren, que los estoy esperando".

Captura Instagram / Yailin

En los últimos tiempos se ha especulado sobre una supuesta crisis matrimonial entre ella y Anuel AA. Varios medios han apuntado que ambos no estarían atravesando el mejor momento en su relación apenas unos meses después de casarse. Unas informaciones que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido.

Sin embargo, en una de sus ultimas historias publicadas, la dominicana de 20 años reflexionaba sobre decir adiós para comenzar nuevos capítulos.

"Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida". Fueron las palabras que escribió la Chivirika y que volvieron a reforzar los rumores.

Otra controversia en la que se ha visto envuelta La Más Viral estas últimas semanas fue por supuestamente no pagar a una diseñadora unos vestidos que le hizo.

"El vestido no se entregó, hay que pagarlo. Semanas jalando bolas para que pagaran el vestido, escribiéndole a uno, escribiéndola a otro. Nadie le llegó con la información a los jefes, no es mi culpa. Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque", comentó la diseñadora en un live, en el que nombraba a Yailin.

