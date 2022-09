Niurka Marcos prepara su propio reality show

La cantante y bailarina cubana Niurka Marcos está tejiendo los hilos para lanzar un reality show con el que llevará a la pantalla su día a día y muchos de los momentos que comparte con sus hijos.

Su hija Romina contó a la revista People que la familia Marcos lleva mucho tiempo coqueteando con la idea de poner cámaras en casa y que "la gente conozca nuestra dinámica como familia, que es muy interesante, pero también es muy graciosa".

Aunque aclaró que no han recibido ninguna oferta para realizar un reality familiar, Niurka les propuso el proyecto a varias casas televisivas.

"Ya se tardaron las productoras en hacer algo. Y esta vez es mi mamá la que dijo 'manos a la obra; hagámoslo'", dijo.

Romina, de 27 años, aseguró que la diversión está garantizada para el público que los sigue: "Nosotros siempre decimos, ¿por qué no nos graban? ¿Por qué no hay alguien grabándonos de todas las tonterías que decimos los Marcos?"

En agosto, Niurka estuvo en el centro de la polémica por un presunto audio suyo que se filtró, en el que se refería a sus hijos Kiko, de 31 años, Emilio, de 19, y Romina, como "mantenidos" y "parásitos".

"Como todas las familias lloramos, reímos, peleamos, no somos perfectos, pero aquí estamos respetando las formas diferentes de pensar y ningún audio ni nadie, no lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca", aseguró Romina, que desde hace unos años comenzó su carrera en la música.

El paso de Niurka, de 54 años, por la segunda edición del reality La Casa de los Famosos tampoco estuvo exenta de polémica y, tras su salida, arremetió contra el show.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.