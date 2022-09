Estado cubano pagará más de seis mil pesos por puesto de despachador de Empresa Eléctrica

La Empresa Eléctrica de Holguín anunció un curso de formación para personas interesadas en trabajar como “despachadores” en turnos rotativos de 12 horas y salario de 6,617 pesos al mes.

“La Empresa Eléctrica está convocando a los interesados a participar en un curso de Habilitación para formarse como ‘Despachadores Provinciales’ y ‘Auxiliar Técnico del Despacho’”, indicó la empresa este viernes en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica Holguín

En medio la debacle del sistema electroenergético nacional (SEN), los directivos y autoridades del país buscan que los futuros despachadores sean “preferiblemente personas sin enfermedades crónicas, dispuesto a trabajar de turno y bajo presión psicológica y estrés”.

Los candidatos deben ser “personas que no excedan los 45 años”, indica la convocatoria entre sus requisitos, practicando una discriminación por motivo de edad que no queda debidamente justificada en el texto.

Además, deberán ser graduados de “Nivel Superior en especialidades eléctricas” o “Nivel Medio Superior en especialidades eléctricas”. En caso de que no aparezcan candidatos con esta formación específica se aceptarán quienes posean “Nivel Superior o Medio Superior no afín a especialidades eléctricas”, especificando que “el nivel de enseñanza Medio Superior incluye a los graduados de Bachiller y de Técnico Medio”.

Entre las condiciones laborales especificadas, destaca la “alimentación asegurada (merienda y almuerzo o comida según el caso)” y “el Salario Básico de la plaza para los que aprueben el curso” de 6617.00 CUP.

A esta remuneración (equivalente a unos 39 dólares mensuales, según la cotización de este sábado del mercado informal de divisas), se le añadirán pagos por horas de trabajo en “Condiciones Laborares Anormales; por Nocturnidad; por Resultado mensual; por Utilidades anual a nivel de la Unión Eléctrica y por Certificación Internacional”.

La guinda de la oferta (y de la paciencia de muchos usuarios) la puso la descripción del puesto de trabajo de los futuros despachadores de energía. “Puesto de trabajo de oficina, en local climatizado en un puesto cómodo, con mesa y sillas ergonómicas destinadas a trabajos de turno”, puntualizó la convocatoria.

“Increíble esa convocatoria. Lo que pasa es que los médicos y el resto del personal sanitario seguimos en pie por el amor al prójimo, por el deseo de curar o aliviar. Una vida de entrega. Todos los trabajos son necesarios y se complementan. Pero no me parece justo esto porque el que va a estar con ese salario con la oficina climatizada, en sillas casi extraterrestres, cuando se enferme, tiene que acudir a una institución de salud. ¿Y qué decir de los profesores que han enseñado a los que se van a sentar en esas sillas?”, señaló una usuaria en los comentarios.

“Si algo no comprendo es lo siguiente: para formar un profesional de la salud, tienen que mediar como mínimo 6 años de intenso estudio y, en casi el total de los casos, con apenas un curso de 15 días ostentan un salario superior a esos profesionales e incluso con mejores condiciones de trabajo y atención. No digo que no se les pague bien a esas personas, porque todo es importante, pero considero que algo tiene que marcar la diferencia”, opinó otro.

“¡Qué falta de respeto para Salud y Educación! Ni comento más, no sea que no haya corriente para reanimarme del infarto que me da ver estas cosas y estos salarios y sus pagos adicionales”, dijo otro.

“Un salario superior que el de un médico, y con mejores condiciones que los mismos a la hora de hacer una guardia médica para salvar vidas. La revolución avanza y eso les duele”, comentó otro con sarcasmo.

“¡Mira qué belleza! Ganan más que un médico con 2 especialidades. Se sientan en sillas ergonómicas, local climatizado, alimentación asegurada y pagan según diferentes conceptos… Mañana paso por recursos humanos... Algo anda muy mal con mi contrato”, señaló otro internauta.

A mediados de agosto, la Empresa Eléctrica Villa Clara lanzó una convocatoria para incrementar sus trabajadores en algunas áreas y ofreció salarios de hasta más de 8 mil pesos cubanos.

A mediados de julio, cubanos criticaron en redes sociales la convocatoria del Ministerio del Interior (MININT) de un curso formativo de educadores penales que prometía un salario de 7,720 pesos tras graduarse, superior a los 5,500 pesos percibidos por un médico en Cuba con dos especialidades.