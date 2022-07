Critican altos salarios de educadores penales en Cuba: “Es más importante reprimir que educar y salvar vidas”

Cubanos criticaron en redes sociales la convocatoria del Ministerio del Interior (MININT) de un curso formativo de educadores penales que promete un salario de 7,720 pesos tras graduarse, superior a los 5,500 pesos percibidos por un médico en Cuba con dos especialidades.

“Primero, no me interesa lo que cobre cada cual, solo me interesa el mío, pero es indignante que yo, por ejemplo, Especialista de primer grado en Angiología y Cirugía cardiovascular, profesor asistente que para llegar aquí tuve que estudiar diez años, diez años para que me paguen 5,500 pesos y esos compañeros con cinco meses, cinco meses solamente de preparación le paguen 7,720 pesos, no, de verdad que duele en lo más profundo, una falta de respeto total", replicó un usuario.

Este reclamo fue uno de los tantos aparecidos en la sección de comentarios del post publicado por el canal Tele Pinar en su página de Facebook, eliminado posteriormente por el medio oficialista.

Captura de Facebook / Tele Pinar

El anuncio de la Dirección Municipal del MININT en el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, incluyó los requisitos para participar de la convocatoria: tener únicamente noveno grado aprobado, una edad comprendida entre los 18 y 40 años, conducta social “adecuada” y aprobar el examen médico y psicológico.

Captura de Facebook / Tele Pinar

En la nota se añade que quienes sean aceptados en el curso recibirán un cuantioso estipendio de 4,400 pesos durante los 5 meses que dura la preparación.

La indignación de los internautas no cesó, incluso después de haber sido removida la publicación. Decenas de personas compartieron el aviso canalizado por Tele Pinar y añadieron sus críticas a semejante oferta de salario de casi ocho mil pesos, luego de una muy breve formación y el inmediato ingreso al sistema del MININT como educadores penales.

La mayoría de las críticas apuntaban a la injusticia de destinar un sueldo mayor a los policías antes que a los médicos o maestros en Cuba.

“Es increíble que un policía con solo 9no grado gane más que un doctor o docentes que han entregado más de 30 años a su profesión. Sin palabras, es más importante reprimir que educar y salvar vidas”, publicó una internauta en Facebook.

Captura de Facebook / Sara Yaima Ulloa Bonilla

Anteriormente, el doctor cubano Alexander Raúl Pupo Casas había criticado severamente el salario que percibiría un “analfabeto amaestrado para maltratar personas en Cuba”, mientras que a los profesionales que salvan vidas, que se enfrentan a un contexto de carencias y maltratos, no se les retribuye lo suficiente.

Otro usuario se dirigió a los jóvenes estudiantes advirtiéndoles que no estudiaran más, porque cualquier persona con escasa preparación y estudios escolares podía ganar más que alguien con más de 20 años de estudio.

Captura de Facebook / Juan Carlos Pérez Pérez

Convocatorias como estas ya habían provocado reacciones en cadena en las redes sociales. A inicios de 2021, otro curso de preparación para profesionales de centros penitenciarios prometió 6,690 pesos cubanos como salario a trabajadores de estos establecimientos, el mismo ingreso de directores de hospitales, policlínicos y centros de investigación a nivel provincial. También en aquella ocasión se prometía un estipendio durante un lapso de cinco meses.

El youtuber Jancel Moreno criticó en aquella ocasión la hipocresía del gobierno cubano que, históricamente, ha dicho que revertiría la pirámide salarial vigente, para que los profesionales pudieran ganar más que algunos sectores menos especializados.