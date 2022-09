Aly Sánchez explica por qué bloqueó a Otaola: "Hay barreras que no se pueden pasar"

Aly Sánchez y Alex Otaola Foto © YouTube / Destino Talk / Instagram / Alex Otaola

La actriz, comediante e influencer cubana Aly Sánchez explicó por qué bloqueó al presentador Alex Otaola, un tema que ha desatado múltiples rumores entre la farándula cubana.

La intérprete de Migdalia Rondón aclaró que el motivo de su decisión no fueron las críticas de Otaola a su boda con Roberto Balmaseda, como muchos pensaban.

"Yo después de la boda hablé con Otaola. Él siempre me ha dado cuero en su programa y yo siempre me he reído de eso. Hay conversaciones después de la boda y nos reímos cantidad de eso, y me molestó que él dijera que yo me puse brava por lo de la boda", contó la actriz durante una entrevista en el programa Destino Talk.

Aly contó que los problemas con el presentador comenzaron luego del polémico concierto de El Taiger en Miami, al que ella asistió.

"A raíz de ahí él me empezó a atacar en su programa, eso provocó que me atacaran en las redes con mensajes muy feos. Él en su programa dijo que yo era comunista y sus seguidores me empezaron a atacar.

"A mi familia le afectó, mi papá estuvo días con la presión súper alta, en la casa nosotros estábamos bien tensos. Me desequilibró mucho mentalmente y decidí bloquear todo lo que venía de ahí y le pedí a mis amigos que no me mandaran más nada", dijo.

La también presentadora resaltó que Otaola "jugó con mi integridad, jugó con la comida de mi familia, porque cuando aquí en Miami tú le dices a alguien que es comunista o que apoyas al gobierno [de Cuba], la gente te ataca y no te ve igual".

La influencer reveló que recibió varios mensajes de odio, amenazas y ataques de seguidores del programa Hola! Ota-Ola, algunos en los que incluso amenazaban de muerte a sus hijas.

