Así fue el Concierto de El Taiger en Miami: "Sold out" y protestas en el alrededor del teatro

El Taiger Foto © Instagram/El Taiger

El reguetonero cubano José Manuel Carvajal -conocido artísticamente como El Taiger- se presentó este sábado en el Flamingo Theater Bar de Miami aunque, tal como sucedió con el concierto de Los Van Van el viernes en Pembroke Pines, en los alrededores del recinto se congregaron decenas de exiliados para protestar con pancartas contra la celebración del concierto.

“¡Viva Cuba Libre!”, gritó El Taiger en cuanto llegó al escenario. “Ustedes son las personas que no se dejaron influenciar y que tienen criterio propio (…) Son los primeros que también quieren la libertad de Cuba. Y son las personas que les están dando de comer a mis hijos porque yo soy más papá que artista”, le dijo también el reguetonero al público asistente.

"Tanta gente linda en este pueblo de MIAMI, pero lo mejor es que no son influenciables. Los que ves aquí todos tienen decisión propia. Viva Cuba libre. Mil gracias, Miami, mil gracias", escribió en una publicación este mismo domingo en la que se ve parte del público que asistió al concierto.

"Te dije que tu derecho es el mío. El tiempo te dirá que no es la manera de buscar la libertad de Cuba. La vamos a lograr todos juntos, no tú solo", había escrito previamente El Taiger en Instagram en clara alusión al influencer Alexander Otaola, principal promotor de las protestas alrededor del recinto.

El propio Otaola realizó una filmación desde los alrededores del Flamingo invitando a sus seguidores a sumarse al boicot al concierto.

En el concierto -de cuyo sold out presumió El Taiger en redes sociales- se presentaron artistas invitados como El Kímiko, que llegó a Estados Unidos por la frontera de México recientemente; El Kamel, El Chulo y El Happy.

El reciente viaje a la isla de El Taiger generó u porque muchos aseguran que no solo fue a ver a su familia, sino que también le hizo lobby a la dictadura cubana.

Descemer Bueno -que estrenó este viernes "El Ignorante" en colaboración con El Taiger- recurrió a sus redes sociales para celebrar el "sold out" del intérprete de "Habla matador" y celebrar que "Miami está cambiando", ello en referencia a los intentos fallidos para que el concierto del reguetonero fuera cancelado.

"Yo soy más papá que artista y no me están entendiendo. Fui allá [a Cuba] a ver a mi familia, dejen la bobada conmigo. Mi concierto en el Flamingo [Miami] se va a reventar porque yo soy un cubano de corazón, a mí me hizo la gente que no está hoy sentada aquí. La gente que piense lo que quiera y que viva Cuba libre", había dicho El Taiger recientemente antes de levantarse y abandonar una entrevista en el Bafletazo donde se quejó del tipo de preguntas que le estaban haciendo.

El reguetonero -que generó un aluvión de críticas por su reciente viaje a Cuba- avivó la polémica al participar el pasado viernes en el concierto que ofrecieron Los Van Van y Havana D'Primera en el Charles Dodge City Center, en Pembroke Pines, donde también protestaron exiliados cubanos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.