Denuncian estado de abandono del Parque de la Ciudad en Ciego de Ávila

Cubanos denunciaron el estado de abandono del Parque de la Ciudad en Ciego de Ávila, a muy poco tiempo de haber sido sometido a una reparación para iniciar el verano.

El usuario Bárbaro Ricardo Martínez Hortelano publicó en Facebook que muchas obras del parque se encuentran en total abandono o no se han concluido. “La Turbina, Parque de la Ciudad otra vez cubierta de malangueta ¿Será por eso que ya no están las bicicletas acuáticas?", se preguntó el internauta al inicio de su post.

“Les cuento que además allí, el parque infantil está totalmente abandonado, nunca ha tocado un grupo en la tarima de la pista bailable; el Coche Tecnológico de los Joven Club se encuentra fuera de servicio, el golfito jamás ha visto en acción un bastón y una pelota; el puente que une las dos orillas está a la deriva, a los molinos de la guarapera les llega la caña de Pascuas a San Juan”, detalló Martínez.

El ciudadano resumió que otras obras “se encuentran en abandono total, no se han terminado, o han quedado solo en proyectos como, por ejemplo, el área de patinaje, y hasta desapareció el barco conocido como el ‘Titanic Avileño’”.

Sin embargo, algunos sitios todavía funcionan en el centro recreativo La Turbina, como el restaurante La Cueva, las unidades El Cayuelo y Mundo Mágico -de la empresa Palmarés-, que continúan siendo una buena opción para el pueblo, reconoció Martínez.

También reveló que un ranchón que inicialmente estaba en “estado ruinoso”, fue entregado a la administración privada y está quedando “como nuevo” por los trabajos de reparación.

Algunos cubanos sumaron su denuncia a la publicación para dejar constancia de su incomodidad por el abandono del Parque de la Ciudad.

“Triste realidad la que estamos viviendo. Pienso mucho en mi hijo y en su generación limitada aún más que la mía y la de nuestros padres. La pregunta sigue siendo la misma, ¿hasta cuándo?”, escribió un internauta a raíz del deterioro en que está sumido el parque.

“Lo que hoy en día no existe, que tienen los particulares, que no puede tener el gobierno, que no puede tener el estado, es un total abandono. Somos dirigidos por muchos ineptos cuyas palabras clave son ‘bloqueo’ y ‘no se puede’ o ‘no hay petróleo’”, condenó otro usuario, insistiendo en que cuando el proyecto es entregado a un particular se remodela enseguida.

Otros no podían creer semejante desidia por parte del gobierno para rehabilitar un centro que atraía visitantes de otras provincias. Algunos coincidieron en que en Ciego de Ávila son prácticamente inexistentes los lugares de esparcimiento.

Las críticas suscitadas aparecen apenas dos meses después de que se anunciara la reactivación de algunas áreas del Parque de la Ciudad con vistas al inicio del verano.

Aunque en la jornada de apertura del verano muchas de las atracciones se echaron a andar, algunas permanecieron paralizadas, tampoco contó la piscina con el mantenimiento suficiente, ni el parque infantil de madera, donde los aparatos parecían inservibles.

En 2018, a casi una década de su inauguración, se denunció el deterioro del Parque de la Ciudad, cuando iba camino de convertirse en basurero y pastizal para caballos.

Este año, los trabajos de reparación para garantizar un espacio de entretenimiento durante el verano fueron insuficientes y el parque vuelve a languidecer olvidado.