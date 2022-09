Estudiante declara su amor a otra en escuela cubana

Una estudiante de la Escuela Pedagógica Raúl Corrales de Ciego de Ávila declaró su amor públicamente a otra joven de ese centro, en el contexto de la polémica sobre el nuevo Código de las Familias en Cuba.

La misma institución educativa publicó imágenes de la emotiva declaración de la estudiante, que colgó en uno de los balcones de la escuela un cartel donde escribió "Glenda te amo" en los colores del arcoíris LGBTI y un corazón en el centro.

El post fue comentado por varias personas que felicitaron a las adolescentes; sin embargo, el propio centro decidió ocultar luego la publicación, que ahora aparece restringida.

Post restringido de la Escuela Pedagógica Raúl Corrales. Facebook

Varios activistas LGBTI se hicieron eco de la noticia, a pocos días de que el país celebre el referendo sobre el nuevo Código de las Familias, y celebraron las imágenes que traen "esperanza" a las generaciones futuras, afirmaron.

"La adolescencia que nos quitaron a las personas LGBTIQ+ nuestros padres, nuestras escuelas, nuestros amigos, y en resumen, la sociedad que nos tocó, no va a volver, pero estamos defendiendo las futuras. Solo por la esperanza que traen estas fotos de la escuela pedagógica de Ciego de Ávila, la lucha de tantos activistas contra el autoritarismo, contra la tradición, contra el PCC y contra el anticastrismo conservador, vale la pena", comentó al respecto el periodista Maykel González Vivero en un post de Facebook.

Post de Maykel González Vivero. Facebook

Por su parte, la activista por los derechos de la comunidad LGBT Yennys Hernández Molina celebró la iniciativa de la estudiante y recordó en sus redes sociales que en su generación "casi todos salimos del clóset "tarde", tuviéramos clara nuestra orientación sexual o no. Casi todos en la universidad o al terminarla. O cuando salimos del país... algunos todavía no salen del clóset o temen tener la más mínima manifestación de afecto en público con sus parejas".

Asimismo, denunció que todavía muchos de los espacios que comparte la comunidad LGBTI en Cuba son "cualquier cosa menos seguros" y "algunos son abiertamente violentos".

"Aunque solo fuera para ver a más gente así de feliz mostrando su amor, valdría la pena seguir luchando por los derechos que pretendemos queden consagrados en el nuevo #CódigoDeLasFamilias y por la implementación de una Educación Integral en Sexualidad en todos los niveles de enseñanza. Para que a estas muchachas (o a nosotras mismas por casarnos) no les digan que son valientes es que yo lucho. La meta no es ser valientes, sino libres", agregó la activista.

Post de Yennys Hernández Molina. Facebook

Confirmó, además, que ella votará por el nuevo Código de las Familias, "por los que ya no están, por los que estamos y por los que vendrán".

El Código de las Familias ha sido centro de polémica en la isla, y anuncia el reconocimiento de derechos de los grupos LGBTI, históricamente señalados y marginados en la nación caribeña.

La joven activista Mel Herrera comentó en el post de Hernández Molina que "en dictadura Glenda no puede amar a nadie. No se ama en dictadura. Yo no voto".

Post de Yennys Hernández Molina. Twitter

Otros indicaron que votarán por la legislación, y comentaron que es "lindo ver que se pierde el miedo a demostrar a quién amamos! Mi generación solo tuvo la opción de esconderse"; y que "Ha sido muy fuerte el camino recorrido... que todavía quedan grietas por todo el cuerpo".

Algunas denominaciones religiosas se han mostrado en contra de esta ley alegando que la "ideología de género" serviría para destruir a la familia tradicional, entre otros argumentos.

Activistas y opositores también consideran que no se debe aprobar el Código porque se estaría dando un apoyo en las urnas al gobierno, que es el principal impulsor del documento.

Recientemente el sacerdote, Kenny Fernández, párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, dirigió varios mensajes a los miembros de la comunidad LGTBI cubana que aplauden la aprobación del matrimonio homosexual en la nueva legislación, y les aclaró que estos derechos no estarán disponibles para los opositores.

"Los miembros del grupo LGBT+ solamente tendrán derechos reconocidos en un Código de las Familias mientras no se opongan a la revolución, de lo contrario serán perseguidos, encarcelados, expulsados y maltratados desde las maneras más creativas hasta las más crueles. Recuerden que los se oponen a la revolución no tienen derecho a nada en Cuba, no importa si son heteros o LGBT+", advirtió.

También cuestionó la defensa de la infancia por parte del régimen cubano, alegando que este no garantiza ni el derecho básico a la alimentación de los niños.

"Nos dicen que el Código de las Familias busca proteger a los niños. Pregunto: ¿Cómo proteger a los niños del hambre si no hay ni pan liberado? ¿Cómo protegerlos del insomnio y agotamiento que causa una noche de apagón? ¿Cómo protegerlos del adoctrinamiento escolar?", cuestionó en su muro de Facebook.

El Código de las Familias será sometido a referendo popular el próximo 25 de septiembre.