Cura cubano sobre el Código de las Familias: "Cómo proteger a los niños del hambre si no hay ni pan"

El sacerdote católico Kenny Fernández Delgado compartió varias publicaciones en su muro de Facebook, donde explica por qué está en contra del Código de las Familias que será sometido a votación el próximo 25 de septiembre.

El Padre Kenny, quien en los últimos meses ha denunciado en sus redes la situación de pobreza en el país y la represión del régimen hacia las voces críticas, citó algunas razones por las que no se debe aprobar la nueva ley.

"Nos dicen que el Código de las Familias busca proteger a los niños. Pregunto: ¿Cómo proteger a los niños del hambre si no hay ni pan liberado? ¿Cómo protegerlos del insomnio y agotamiento que causa una noche de apagón? ¿Cómo protegerlos del adoctrinamiento escolar?", cuestionó en su muro de Facebook.

En otro post, el sacerdote recordó que el gobierno comunista ha causado la separación y la ruina de millones de familias cubanas a lo largo de 63 años.

"Nos dicen que el Código de las Familias busca reconocer y proteger derechos. Pregunto: ¿Dónde está nuestro derecho a la protesta contra un gobierno injusto? ¿Dónde el derecho a la electricidad? (Mayabeque tiene 24 horas de apagón cada 48 horas) ¿Dónde el derecho a elegir otro gobierno?", exigió.

El sacerdote, párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, dirigió varios mensajes a los miembros de la comunidad LGTBI cubana que aplauden la aprobación del matrimonio homosexual en la nueva legislación.

"Los miembros del grupo LGBT+ solamente tendrán derechos reconocidos en un Código de las Familias mientras no se opongan a la revolución, de lo contrario serán perseguidos, encarcelados, expulsados y maltratados desde las maneras más creativas hasta las más crueles. Recuerden que los se oponen a la revolución no tienen derecho a nada en Cuba, no importa si son heteros o LGBT+", advirtió.

"Si de veras el gobierno comunista está arrepentido de haber perseguido, atacado, encarcelado, expulsado... a los miembros del grupo LGBT+ durante muchos años. ¿Dónde está el comunicado oficial pidiendo perdón por ese proceder?", recordó.

El padre Kenny se refirió a la situación de la joven trans Brenda Díaz, quien cumple 14 años de prisión en una cárcel de hombres por su participación en las protestas del 11 de julio.

"A ver, los LGBT+ que apoyan el código: ¿Qué beneficios trae ese código para personas como Brenda Díaz? ¿Por qué no se moviliza la comunidad LGBT+ para que Brenda pueda recuperar el derecho a la libertad? ¡No hay otro código que la cárcel para los LGBT+ que exijan libertad!", recalcó.

El religioso señaló que Brenda no podrá casarse con alguien de su mismo sexo, porque ni siquiera tiene derecho a la libertad ni a la salud.

Fernández Delgado, reconocido por su apoyo a los familiares de los manifestantes del 11J y por sus reclamos de liberación de todos los presos políticos, retó a la comunidad LGTBI cubana a hacer lo mismo con su compatriota.

"Cuántos han apoyado públicamente a Brenda Díaz pidiendo su liberación inmediata. Espero que este post se me va a llenar de comentarios y será muy compartido por los que apoyan el Código de las Familias. Y que conste de que estoy en contra de las operaciones del supuesto 'cambio de sexo'. Pero estoy a favor de la liberación de cualquier persona injustamente encarcelada, no importa quien sea, ni si es hetero o LGBT+", dijo.

Por último, el joven cura llamó a los cubanos a levantarse contra la dictadura.

"Al régimen no le van a arrancar nada, a no ser con una protesta masiva, generalizada y perseverante al extremo. El régimen concede estas cosas por conveniencia política y económica. Las uniones de pareja, tanto las hetero como las homo, serán atacadas si se oponen al régimen", aseguró.

El sacerdote anunció que el día del referendo no irá a votar, porque el sistema electoral cubano es un brazo más del Partido Comunista y no tiene independencia real.

"No es transparente. No es confiable. ¿Me faltó alguna de sus características esenciales?", inquirió.

El Padre Kenny lamentó que para la mayor parte del pueblo cubano la prioridad sea sobrevivir aun a costa de ser esclavos toda la vida.

"El día en que el pueblo cubano le dé prioridad a la libertad aun a costa de perder la vida... algunos morirán, pero la mayoría sobrevivirán ganando al fin la libertad", afirmó.

"El gobierno comunista puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando el pueblo se lo permita, porque un gobierno sin el apoyo o al menos la complicidad de la mayor parte del pueblo se derrumbará como casa sobre arena", sentenció.

La semana pasada la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) emitió una carta donde rechazan los aspectos relativos a la ideología de género, el matrimonio igualitario, la adopción de hijos por parejas del mismo sexo y el vientre subrogado, entre otros temas que plantea el nuevo Código de las Familias.

"No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ideología de género, que sustenta muchas de las propuestas", sentenció el documento.