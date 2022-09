Ulises Toirac aclara cuál es su verdadero “momento de definiciones”

El humorista Ulises Toirac vuelve a desatar polémica tras aclarar en sus redes sociales cuál es su verdadero “momento de definiciones”.

Toirac aseguró este lunes en su perfil de Facebook que “todo momento te define. Podrás cambiar la cáscara, pero el palo es el mismo. Y cuando no se es, no se es. Hay vergüenzas que no habría que llamarlas. Debían estar siempre”.

También comentó que desde su infancia escucha la frase: “Este es un momento de definiciones”, pero quienes así piensan, dijo, “dejan al descubierto realmente cómo actúan: un día no es importante definirse y otro sí. Un día se puede ser sincero y otro no tanto, un día se puede ser transparente, coherente, combativo... y otro no...”.

Captura Facebook /Ulises Toirac

“A ser sincero, transparente, coherente, combativo, y otras muchas más... se enseña desde la cuna. No llega uno a aprenderlas a los 30 o a los 40”, sostiene el artista cubano, una constante voz crítica en las redes sociales sobre la realidad cubana.

Añadió que “muchos de los que lo dijeron aquí, están ahora ‘allá’. Muchos de los que lo dicen ‘allá’ nunca lo hicieron aquí. Esto es un circo”.

“Pero está demostrado que los extremos se tocan. Ya te digo, desde que soy un chama ando escuchando: ‘Este es un momento de definición’. Pues pa’ que sepan lo que pienso: todo momento te define. Podrás cambiar la cáscara, pero el palo es el mismo. Y cuando no se es, no se es. Hay vergüenzas que no habría que llamarlas. Debían estar siempre”, concluye en su publicación el actor cubano.

Tras su publicación, el actor Erwin Fernández le comentó que “la Vida es así, unos se definen y otros no, y de eso se trata la Libertad de Expresión. Nadie puede obligar a nadie a definirse, es la Ley de la Vida y cada quien decide cuándo quiere y dónde se pone. Pero a fin de cuentas, ¿de quién o de quiénes es la culpa de este " circo" doloroso entre hermanos cubanos?”.

Otro usuario le respondió que “esa palabrita es para intimidar y clasificar. La recuerdo con horror...DEFINIDO en Cuba significa traga, aguanta, chivatea, apláudeme, no me critiques, conviértete en doble moral y si no te marco para siempre… Por eso no avanzan. Todo es Falso”.

“A buen entendedor, con esta publicación basta, es muy fácil hablar y decir que el que está en Cuba no hace nada, cuando los que lo dicen nunca hicieron nada estando allá, desde aquí es muy fácil hablar y criticar, bendiciones para usted Maestro, siga así”, apunta otra opinión.

Recién, el actor cubano también motivó al debate tras responder a quienes se lanzaron “de las más burdas de las maneras” a tratar de desacreditarlo y reprocharle su presunta ingratitud con “la revolución”, en referencia a su postura crítica ante la realidad de la isla.

“Absolutamente ruines, absolutamente irresponsables (halando a una recua de crédulos locos por increpar, insultar y ridiculizarse a sí mismos), absolutamente estúpidos”, opinó el humorista en Facebook sobre dos troles de la Seguridad del Estado que arremetieron contra él al difundir como “inéditas” imágenes de un tratamiento médico a que se sometió el humorista en 2020, y que ya el propio Ulises había compartido en redes sociales hace años.

“Si tuvieran la limpieza de discutir con argumentos, de entablar un diálogo coherente, valiente, sin dar la espalda a la realidad, sin echarle las culpas a otras cosas de las arbitrariedades y errores propios, si en vez de meter la cabeza en la tierra como avestruces, pusieran el pecho y las ganas de salir adelante, realmente, no con consignas baratas y mentiras ruines, yo creería que hay un objetivo limpio, solidario, humanista”, arremetió con dureza el humorista.