Cría de conejos como alternativa ante crisis alimentaria en Isla de la Juventud

El gobierno local en el municipio especial Isla de la Juventud comenzó a desarrollar la cría de conejos como alternativa a la crisis alimentaria que vive el país, y en especial ese territorio insular que es dependiente de las importaciones provenientes de la capital cubana.

"Llegará el momento que en la Isla exista la suficiente [carne de conejo ]para disfrutarla", dijo al periódico Victoria Roberto Diego Martín González, administrador de la granja estatal que quiere impulsar la cría de conejos.

Por el momento tienen 152 conejos (123 hembras y 29 machos) que se reproducirán en los próximos meses y podrán aportar carne, fundamentalmente destinada al turismo y al consumo social.

“La intención aquí es llegar a las 200 reproductoras, pues con esa cantidad aseguraremos un ciclo de reproducción. Podemos empezar a gestar 100 conejas y dejar 100 en reserva, cuando las que están gestadas den a luz procedemos con las otra; así establecemos un ciclo y damos descanso a los animales", explicó Martín González.

Con el paso del tiempo la idea es mezclar las cinco especies que tienen actualmente (chinchilla, pardo cubano, semigigante, california y neozelandés), para buscar mejores rendimientos de carne.

Sin embargo, la granja reproductora tiene poco espacio para dar respuesta a un crecimiento exponencial de los animales, por tanto es prioridad para los trabajadores incrementar en capacidad de jaulas, naves y en la producción de comida que necesitan los conejos.

"Precisaremos de más hombres cuando tengamos mayor producción. Queremos llegar hasta siete compañeros para mantener los animales y todas las áreas. “Los conejos son una especie que necesita dedicación, tienes que estar encima de ellos, revisándoles las orejas, que no tengan sarna ni arañazos, son muy sensibles, dóciles y se estresan rápido. Para trabajar aquí tiene que gustarte, quererlos, si no es así no adelantamos", declaró el funcionario.

Aunque recién comienza el proceso de cría de los conejos, su ciclo de reproducción es corto y por tanto en poco tiempo ya estarán en condiciones de obtener los primeros beneficios, pero para eso deben terminar de construir la losa sanitaria donde sacrifican a los machos para aprovechar su carne.

Tampoco se ha terminado de construir el edificio administrativo ni la segunda nave de cría de conejos, cuestiones que ponen en peligro la calidad del proyecto.

"Constituye una de las alternativas para garantizar los cinco kilogramos de proteínas per cápita en el autoabastecimiento territorial, como parte de la soberanía alimentaria que hoy es prioridad en la nación", destacó la prensa loca, para referirse a cómo esta iniciativa puede ser una respuesta a la falta de ofertas en los mercados y bodegas y la inflación económica que sufren los cubanos.

El anuncio de esta cría de conejos, procedentes de La Habana, tiene lugar después que el presidente Miguel Díaz-Canel y una comisión del Comité Central del Partido Comunista visitara ese territorio para analizar distintos aspectos de la visa socio-económica.

“Lo primero es trabajar con la espiritualidad de la gente, con los sentimientos, en la educación, en la cultura”, dijo el mandatario durante su recorrido.

Días antes las autoridades locales anunciaban la producción de casabe para sustituir el déficit de harina de trigo con el que se elabora el pan en Isla de la Juventud.

"Tenemos que abrirnos paso en todos los productos que vengan según las estaciones de la agricultura. Pretendemos hacer hasta casabe en este proyecto que tenemos aquí”, dijo Marlon Domínguez Fonseca, jefe de producción de la panadería Mártires de Girón, en la ciudad de Nueva Gerona.