Animalistas lamentan fallecimiento de destacado médico veterinario en Matanzas 

Animalistas cubanos lamentaron el fallecimiento de destacado médico veterinario en Matanzas, a quien consideraron “un profesional como pocos”.

“El movimiento animalista en Matanzas hoy está de luto. Hemos perdido a un amigo, un hombre maravilloso, un profesional como pocos. Mucho le debemos a este veterinario que tanto hizo por nuestros animalitos”, apuntó este martes en Facebook el animalista Manuel Osvaldo Torres Pérez sobre el doctor Camilo Ernesto Rivero Cárdenas.

Torres Pérez recordó que “Camilo nunca decía que no, se trasladaba de un lado a otro de la ciudad para atender a los callejeros, no le importaba poner en nuestras manos medicamentos caros, pero necesarios en esta lucha, y nos llamaba a trabajar unidos y a hacer por los que no tienen voz, a pesar de las carencias, las dificultades y la indiferencia”.

Captura Facebook/Ariadna Rivero Cueto

Asimismo, le agradeció por “el consejo oportuno, por tus valores, por ser un maestro”.

El perfil en Facebook Bienestar Animal Cuba (BAC)- Matanzas dedica sentidas palabras por el fallecimiento del doctor Camilo, quien atendió “más almas indefensas” de las que se pueden contar.

La organización dijo que fue un “guerrero” y un amigo “siempre sincero y sobre todo muy humano”.

Captura Facebook/ Bienestar Animal Cuba (BAC)- Matanzas

“Llegue a sus familiares nuestro más sentido pésame, la comunidad animalista está de luto por tu partida”, añade la publicación.

“Quedaron tantas cosas por hacer y tanto por decir…nunca voy a olvidarte…porque tú, cuando nadie creía en mí, me brindaste tu mano y no me dejaste caer...Tú me apoyaste en cada idea loca con los animales, sin decirme nada...Tú cada vez que te decía necesito esto...ahí estabas tú de primero...pocas personas tienen un corazón tan grande como el tuyo...”, dijo, además, en la citada red la colega y amiga Ariadna Rivero Cueto

Captura Facebook/Manuel Osvaldo Torres Pérez

“Somos muchos los que lo extrañaremos.¡¡Como él no hay dos!!!”; “Qué triste noticia, un ser humano tan especial, que descanse en paz nuestro Camilo, el veterinario de todos los matanceros”; “Gran persona y veterinario, nunca olvidaremos todo lo que nos apoyó con nuestra mascota y cómo muchas personas sentirán esta gran pérdida humana. EPD”; “Triste su partida, se pierde no solo a un gran veterinario, también perdemos a un hombre excepcional”, son algunos de los numerosos comentarios generados por la noticia sobre la partida del veterinario, sobre la que no han trascendido los detalles de las causas de su fallecimiento.