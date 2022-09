Madonna y Tokischa estrenan el provocativo y sugerente videoclip del remix de "Hung Up"

Madonna y Tokischa en el videoclip del remix de "Hung Up"

Tras una larga espera por fin podemos disfrutar de lo nuevo de Madonna y Tokischa, que este martes estrenaron el videoclip de "Hung Up on Tokischa", una versión de la icónica canción "Hung up" (2005), pero con ritmo de dembow y la característica voz de la dominicana.

A lo largo de los últimos meses hemos podido ver en varias ocasiones a las dos artistas, que si algo las caracteriza a ambas es la sensualidad y el atrevimiento. Algo que ha vuelto a quedar demostrado en el vídeo oficial que acaban de lanzar en Youtube, en el canal de Madonna.

En las imágenes vemos a las dos cantantes bailando, besándose y haciendo todo tipo de poses sugerentes y provocativas. Al comienzo, delante de altares y símbolos religiosos antes de protagonizar un candente beso.

El vídeo fue grabado en Nueva York, donde hace unas semanas fueron captadas mientras rodaban algunas escenas en las calles de la gran manzana.

Como no podía ser de otra manera, este nuevo material audiovisual está generando un sinfín de comentarios. Algunos de ellos positivos, mientras que otros han criticado el contenido explícito del vídeo.

"Simplemente es Madonna, un poco fuerte visualmente hablando", "Madonna, una diosa que se reinventa", "Madonna tan icónica, tan salvaje, tan dembow", comentan algunos sobre el resultado de su unión. Mientras tanto, otros dicen: "Acabo de ver el nuevo video de Madonna con Tokischa. Dan ganas de arrancarse los ojos. Hasta vergüenza sentí", "Qué innecesaria esa canción de Madonna y Tokischa" o Perdón, pero el tema de Madonna y Tokischa es horrendo".

"Hung Up on Tokischa" llega en medio de rumores que surgieron sobre el tipo de relación que mantienen Madonna y Tokischa. Y es que las recientes declaraciones de la dominicana sobre su colega dieron mucho qué hablar.

"Tenemos una amistad, estamos relacionadas, creando música, colaborando. Y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta. Yo le agrado, yo le gusto. Y tenemos una buena conexión", dijo en una entrevista para Despierta América. "Estamos teniendo un momento dulce. Me encanta como artista, como persona y como mujer también", agregó la intérprete de "Linda".

Y tú, ¿qué opinas sobre la canción y su videoclip?

