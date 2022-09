Escuela se disculpa con familia de Thais Mailen Franco tras citación a sus hijos pequeños

La escuela primaria República Bolivariana de Venezuela de La Habana se disculpó con la familia de la activista Thais Mailen Franco por una citación realizada a sus hijos pequeños de 9 y 10 años.

La opositora, quien debió salir del país por presiones del régimen cubano, dijo en un programa con la activista Grettel Salermo, que miembros del centro estudiantil visitaron su casa y la directora pidió a la abuela de los menores asistir a la escuela para conversar con un representante de la provincia.

Al llegar, la institución se disculpó con la abuela por la citación a los niños, y le dijo que eso había sido una equivocación que no volvería a ocurrir. Destacaron, además, que los niños eran alumnos inteligentes.

"El régimen me detenía y nunca se preocupó si mis hijos se quedaban solos. Llegaban a mi casa para detenerme y jamás se acercaron a mis hijos para saber su estado de salud ni emocional", denunció la exiliada.

Aseguró que los niños están afectados porque el régimen castrista la amenazó con 20 años de prisión y amenazaron de muerte a su hijo mayor, quien está a punto de cumplir 18 años. "Pero aparte del trauma que les ha creado la dictadura, también están afectados con la citación, tras la cual han presentado dolores de cabeza y diarrea", explicó Franco.

"Para uno que es adulto una citación, un interrogatorio o un secuestro forzoso es traumático. Uno no se acostumbra a eso. La última vez que me llevaron al Guatao yo casi me orino, el estómago me empezó a dar vueltas del pánico. La dictadura se nutre de eso, ellos están en el terror por el pánico y el terror que infunde", agregó.

Dijo que la Seguridad del Estado le dio dos opciones: salir del país o pasar 20 años de cárcel bajo cargos “fabricados”.

La mujer abandonó laisla junto a su hijo mayor el pasado 12 de agosto, y afirmó que debió dejar a los menores con los abuelos porque no contaba con los recursos para pagar un viaje de cuatro personas ni quería exponerlos a una travesía migratoria insegura.

El martes Franco denunció que trabajadores sociales citaron a sus hijos pequeños de 9 y 10 años para una entrevista, con el objetivo de intimidarla.

Los niños "llegaron de la escuela con una citación para entrevistarlos", y según les dijeron, una trabajadora social hablaría con ellos y determinaría "si tenían algún daño psicológico por la partida de su madre y recomendar si es necesario un psicólogo".

Agregó que esta aparente preocupación contrasta con el hecho de que mientras ella estuvo encarcelada por una protesta pacífica durante casi cinco meses en 2021, el régimen no se ocupó de los pequeños ni de su salud emocional.

"A sus hijos no se les ofreció ningún tipo de tratamiento o ayuda por parte de la Dictadura. Aún cuando Thais es una madre soltera, sostén y único apoyo de su casa y sus hijos y ellos estuvieron al cuidado de los abuelos", señaló una publicación el martes.

La joven madre forma parte del grupo de cubanos encarcelados por manifestarse en la calle Obispo el 30 de abril de 2021 en solidaridad con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en ese momento en huelga de hambre en su vivienda.

La mujer estuvo en prisión hasta septiembre de 2021, en que fue liberada tras permanecer casi cinco meses en prisión. Desde entonces fue víctima de un hostigamiento sistemático por parte de la Seguridad del Estado, lo que incluyó varios arrestos.

En diciembre de 2021 Franco fue diagnosticada con Trastorno de Estrés Postraumático por estar sometida a una constante presión por parte de las fuerzas represivas al servicio del régimen. El 29 de noviembre, dos días antes de acudir a la consulta, había publicado un mensaje en el que pedía ayuda psicológica.