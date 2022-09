Rauw Alejandro adelanta cómo suena "Punto 40 Año 2077", su próximo sencillo junto a Baby Rasta

Rauw Alejandro Foto © Instagram / Rauw Alejandro

Rauw Alejandro lleva varios días advirtiendo a sus fans de que tiene nueva música en camino y después de la gran expectación que ha formado con los tráilers de lo que está por venir, el artista puertorriqueño acaba de desvelar el título de su próximo sencillo, el nombre del cantante que lo acompañará y cómo suena la pista.

La siguiente canción del intérprete de "Todo de ti" se titula "Punto 40 Año 2077" y verá la luz esta misma semana. Pero eso no es lo mejor, pues también tendrá videoclip, aunque habrá que esperar hasta el sábado para verlo disponible en su canal de Youtube.

El pionero urbano que participa junto a él en "Punto 40 Año 2077", una canción que suena a reguetón de la vieja escuela, será Baby Rasta.

Pero a pesar de la ilusión que tiene Rauw por presentar esta canción a todos sus seguidores, él mismo contó que intentó retrasar el estreno por la situación que atraviesa Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, le fue imposible eliminarlo a tiempo de algunas plataformas y por ello se estrenará esta semana.

"Aunque mi cabeza y mi corazón está en Puerto Rico continúo adelante con la salida de este sencillo. No teniendo el ánimo y la alegría al cien por cien estos días, he pensado que en momentos difíciles, la música siempre me ha ayudado a sobrellevarlos, y fue una de las razones por las que quise hacer música", explica el novio de Rosalía, quien siempre se inspira en su cultura y en su gente.

"Espero que siempre pueda alegrarlos en sus peores y en sus mejores días. A todos mis fans gracias por la espera. En especial, Puerto Rico gracias por tanto", comentó el reguetonero junto a un fragmento de la canción que está a punto de estrenar.

Este tema formará parte del tercer álbum de estudio de El Zorro (como se hace llamar también Rauw), un disco que esperan sus fans y que muchos sospechan que viene con otra colaboración junto a Shakira tras el éxito de "Te felicito". ¿Será así?

Por ahora, habrá que esperar por "Punto 40 Año 2077" y disfrutarlo como se merece.

