Niurka Marcos y Juan Vidal llevan su amor a Machu Picchu

Niurka Marcos y Juan Vidal continúan disfrutando a lo grande de su historia de amor, y por estos días han decidido crear más recuerdos juntos, pero esta vez en el maravilloso Machu Picchu.

Hasta la cuna de la civilización inca en Perú llegó la pareja, que aprovechó la oportunidad para compartir con sus seguidores algunas imágenes de este espectacular sitio arqueológico.

La cantante y actriz cubana publicó en Instagram una foto en una elevación, desde donde pareciera que toca con la punta de los dedos el cerro Huayna Picchu que se observa al fondo de la que fuera la ciudad inca.

El ex Míster República Dominicana no se quedó atrás y en sus historias de Instagram añadió una foto similar en la que se lee: “¡Soy un gigante en mi mundo!”.

Captura Instagram / Juan Vidal

En otras historias los tortolitos aparecen muy acaramelados en medio del hermoso paisaje de Machu Picchu. Niurka con los brazos abiertos sonriendo de pura felicidad, mientras Juan Vidal le da un beso en la mejilla.

Captura Instagram / Juan Vidal

La pareja se enamoró durante el reality La Casa de los Famosos 2 en el que ambos participaron y desde entonces han conquistado a sus fans mostrando los sentimientos que hay entre ellos.

Hace unas semanas, Vidal recibió a la vedette cubana en el aeropuerto de Miami luego de un tiempo separados y el encuentro no pudo ser más romántico, pues él la esperaba con un ramo de rosas rojas preciosas.

En más de una ocasión Niurka y Vidal se han declarado su amor a través de las redes. En un video él aseguró que “la relación con Niurka no la estaba buscando, la encontré. Me enamoré. Es una mujer muy dulce, una mujer muy femenina, una mujer apapachadora. Me siento que tengo alguien a mi lado que realmente tiene los mismos valores que yo”.

Por su parte, Niurka no ha dejado de demostrar que él es "su ilusión, su esperanza y su realización".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.