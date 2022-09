Madre de condenada a 10 años por el 11J teme por la salud de su hija en prisión

La salud de Katia Beirut, presa desde hace un año por participar en las manifestaciones del 11J, se ha deteriorado considerablemente en prisión, según contó su madre, quien teme por su vida.

Katia, que acaba de cumplir 37 años este miércoles, tiene fiebre y una gran disminución de las plaquetas, según informó su madre Zoila Rodríguez en un desgarrador mensaje compartido por la ONG Cubalex.

Rodríguez pidió ayuda para su hija en medio de la impotencia y la desesperación por su estado, aunque no especificó cuál es la enfermedad que aqueja a Katia.

En la visita a la que tuvo derecho el esposo de Katia este lunes, la encontró "malita, con mucha fiebre", hematomas por todo el cuerpo como síntoma de que ha ido perdiendo plaquetas desde hace días y se encuentran ya bien bajas.

La madre, que acudió este jueves a llevarle alimentos, pero no pudo verla ni le concedieron el derecho a una llamada, afirmó estar muy preocupada por la salud de Katia, la atención médica y su alimentación.

"En una prisión no hay la misma salud médica que en un hospital", apuntó, agregando que en otras ocasiones la salud de su hija ha estado crítica y actualmente desconoce la realidad de su situación. "No sé si ya no está en malas condiciones, como ellos me dicen", indicó.

Rodríguez aseguró que ya ha visto a su hija "ponerse muy mal" y ha recurrido a las vías que tiene a su alcance para ver si la trasladan a un hospital.

Desde hace meses Katia presenta problemas de salud y su madre ha advertido el peligro que corre la vida de su hija en prisión.

En julio pasado, alertó que si algo le sucedía a su hija responsabilizaría al régimen cubano y tendría que rendir cuentas.

Katia, su hermano Exen Beirut Rodríguez y su padre, Fredi Beirut Matos, de 64 años, participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera en La Habana, fueron testigos del asesinato de Diubis Laurencio, el único muerto reconocido oficialmente por las autoridades cubanas durante el estallido social.

Katia y su padre fueron sentenciados inicialmente a 20 años de privación de libertad. Sin embargo, la condena de la joven fue reducida a la mitad (10 años) en un juicio de casación.