Adolescente roba televisor de su antigua escuela en Sancti Spíritus

Un antiguo estudiante de la Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus, robó un televisor pantalla plana de 32 pulgadas de la institución, en complicidad con otro joven, con el fin de venderlo.

El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre y las autoridades los capturaron cuatro días después.

Según reseña el semanario Escambray, los dos ladrones, ambos de 16 años y con antecedentes penales, se escondieron por la noche entre la maleza que está detrás de la cerca perimetral del centro, y se quedaron allí en cuclillas hasta cerca de las 12:00 pm, cuando comenzó el apagón que estaba anunciado.

"Unos minutos después de las 11:55 pm, cuando la corriente se va, los custodios comienzan a hacer su ronda por la escuela y se percatan de que ya no está el televisor de la salita de estar, que es el único que tienen aquí los estudiantes internos para ver sus programas”, dijo Lellisky Sosa León, directora del plantel.

Tras sustraer el equipo, lo llevaron hasta la casa del exalumno, situada en el Reparto Escribano de la ciudad cabecera, para poder venderlo lo más rápido posible.

El mayor Yester Reyes Marrero, especialista de la jefatura provincial del sistema de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), precisó que este joven facilitó la entrada por la parte trasera de la escuela, violando la cerca perimetral.

"Luego trataron de vender el televisor en Kilo-12, pero a través de la información brindada por el propio pueblo y del trabajo policial y el trabajo secreto operativo, se les dio captura a los ciudadanos y se recuperó el televisor", dijo.

La policía realizó un acto público para devolver al centro el televisor robado. Se aclaró que los presuntos autores confesaron el hecho.

En el acto también se entregó una moto modelo ETZ 250, perteneciente a la Dirección Provincial de los Joven Club, que le sustrajeron el pasado 3 de septiembre a Carlos Hernández Valdivia, subdirector económico de la entidad.

Ese día, el directivo parqueó en la calle Sobral y entró unos cinco minutos al centro de trabajo, pero al salir se habían llevado la moto.

"Entonces me subió una cosa pa’ arriba que no te puedo explicar. A la moto todos los trabajadores de aquí le decimos Carburo en alusión a los muñequitos cubanos, porque es la que usamos para las gestiones. La dejo en el mismo lugar desde hace 15 años y mira, me la robaron en cinco minutos", relató.

El autor del hurto, también con antecedentes penales, es reincidente en este tipo de delitos.

El hombre llevó la moto hasta el municipio de Yaguajay, con la idea de trasladarla después a Ciego de Ávila para allí desarmarla en piezas y venderlas en el mercado negro.